Депутат Сергей Миронов предложил ограничить торговую наценку на лекарства в аптеках

Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил ограничить торговую наценку на лекарства в аптеках, а самые необходимые лекарства продавать без наценки. Об инициативе он рассказал ТАСС. Депутат также заявил о необходимости расширить Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В сентябре группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму РФ законопроект № 1014994-8, которым предлагается установить предельный уровень допустимых расходов гражданина на оплату препаратов из Перечня ЖНВЛП.

Субсидии планируют предоставлять пациенту в случае, если его расходы на оплату лекарств из Перечня ЖНВЛП превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Исключение — если среднедушевой доход семьи или совокупный доход гражданина превышает втрое величину прожиточного минимума в регионе проживания.

«Убежден, траты на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств не должны превышать 10% доходов человека — все, что выше, обязано субсидировать государство. Пенсионерам с доходом ниже, чем полтора прожиточных минимума, а сегодня эта сумма около 23 тысяч рублей, нужно полностью компенсировать траты на лекарства», — заявил Сергей Миронов.

Депутат отметил, что лекарства дорожают и становятся все менее доступными для граждан. В первую очередь, по его словам, страдают наименее обеспеченные слои населения — пенсионеры, инвалиды, многодетные и малоимущие граждане.