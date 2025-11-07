Депутаты предложили выдавать сертификаты на лекарства определенной социальной группе

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект № 1061274-8 о предоставлении малоимущим гражданам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресной помощи в виде лекарственного сертификата. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственной социальной помощи».

Номинал сертификата предлагается установить на уровне 25% от прожиточного минимума на душу населения России в месяц (в 2025 году это 4433,25 руб.). Использовать сертификат можно на территории выдавшего его субъекта РФ в течение срока действия для покупки препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП.

Рассчитывать на сертификат смогут малообеспеченные граждане, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о гражданах, которые не относятся к категориям граждан, имеющим право на бесплатное или льготное лекобеспечения.

Сертификат будут принимать в аптеках, заключивших договор с органом исполнительной власти субъекта РФ.

Правила обращения за лекарственным сертификатом и его выдачи, а также перечень документов для его предоставления и сроки, в которые он будет действовать, установит правительство.

«Согласно данным Росстата, лекарства за 2024 год подорожали на 10%. Однако половина опрошенных покупателей отмечают, что средний чек в аптеке вырос на 20—30% и больше», — указано в пояснительной записке к проекту.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о субсидировании части расходов на жизненно важные препараты для малоимущих граждан. Депутаты предложили ввести субсидии, компенсирующие траты на лекарства, если они превышают 10% от доходов.