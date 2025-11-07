Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Депутаты предложили выдавать сертификаты на лекарства определенной социальной группе

07.11.2025
12:02
ДинаКоблова
Депутаты предложили ввести адресную помощь в виде сертификата на покупку лекарств. Его номинал составит 25% от прожиточного минимума. Воспользоваться сертификатом можно будет в аптеках, заключивших договор с регионом.
Фото: 123rf.com

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект № 1061274-8 о предоставлении малоимущим гражданам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресной помощи в виде лекарственного сертификата. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственной социальной помощи».

Номинал сертификата предлагается установить на уровне 25% от прожиточного минимума на душу населения России в месяц (в 2025 году это 4433,25 руб.). Использовать сертификат можно на территории выдавшего его субъекта РФ в течение срока действия для покупки препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП.

Рассчитывать на сертификат смогут малообеспеченные граждане, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о гражданах, которые не относятся к категориям граждан, имеющим право на бесплатное или льготное лекобеспечения.

Сертификат будут принимать в аптеках, заключивших договор с органом исполнительной власти субъекта РФ.

Правила обращения за лекарственным сертификатом и его выдачи, а также перечень документов для его предоставления и сроки, в которые он будет действовать, установит правительство.

«Согласно данным Росстата, лекарства за 2024 год подорожали на 10%. Однако половина опрошенных покупателей отмечают, что средний чек в аптеке вырос на 20—30% и больше», — указано в пояснительной записке к проекту.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о субсидировании части расходов на жизненно важные препараты для малоимущих граждан. Депутаты предложили ввести субсидии, компенсирующие траты на лекарства, если они превышают 10% от доходов.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.