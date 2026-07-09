Дженерики препаратов для похудения потеряли спрос на индийском рынке

Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Pharmarack сообщает о резком замедлении роста продаж препаратов от ожирения и диабета в Индии.

Всплеск спроса, спровоцированный выходом на рынок дженериков семаглутида, быстро исчерпал себя. Они стали доступны индийцам в марте 2026 года — сразу после окончания срока патентной защиты на оригинальное действующее вещество препаратов «Оземпик» и Wegovy, выпускаемых датской Novo Nordisk. В апреле этого года объем продаж всех представленных в стране агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) взлетел на 58,4%, в мае прирост составил 12,1%, а в июне упал до 2,3%.

Агонисты ГПП-1 имитируют действие кишечного гормона ГПП-1, который организм вырабатывает в ответ на прием пищи. Под их влиянием усиливается секреция инсулина, подавляется синтез глюкагона, заставляющего печень выбрасывать в кровь запасы глюкозы, замедляется опорожнение желудка. За счет этого уменьшается аппетит и ослабляется чувство голода.

Именно в Индии впервые появились официальные дженерики семаглутида. По словам вице-президента коммерческого направления Pharmarack Шитала Сапале, «экспоненциальный скачок, вызванный дженериками семаглутида, теперь вышел на плато»: практически все, кому показана терапия, уже ее начали, и препарат стали все реже назначать новым пациентам.

Охлаждение динамики объясняется сразу несколькими факторами. Один из главных — массовые отказы от лечения. Свыше 45% людей, которые начали принимать индийские копии семаглутида в апреле, к началу лета полностью прекратили курс. Многие из тех, кто приобретал медикамент, ждали мгновенный эффект, не учитывая необходимость постепенного увеличения дозы в течение нескольких месяцев. Вдобавок первые инъекции нередко сопровождаются ощутимыми побочными реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта — тошнотой, рвотой и запорами. Многие не считают оправданным терпеть подобный дискомфорт.

Осторожность врачей выступила вторым барьером. Как отмечает Pharmarack, более 60% индийских эндокринологов пока не спешат рекомендовать дженерики. Государственный регулятор (DCGI) также ограничил круг специалистов, которые могут назначать агонисты ГПП-1, эндокринологами, терапевтами и кардиологами (средства применяются в том числе для профилактики болезней сердца).

Возникли дополнительные опасения относительно биоэквивалентности дженериков — после инцидента с дженериком семаглутида Obeda от Dr. Reddy’s Laboratories. Ряд партий фармкомпании не соответствовали нормативам по чистоте активного ингредиента. Отгрузки продукции были приостановлены.

Индийские производители, переоценившие масштаб спроса, столкнулись с затовариванием. На их складах накопились нераспроданные запасы дженериков стоимостью свыше 1 млрд рупий (около 12 млн долл.). В результате они были вынуждены урезать годовые планы продаж на 25–30%.

В условиях жесткой конкуренции оригинальный семаглутид сохраняет востребованность. В июне объем его реализации увеличился на 11% по сравнению с маем, тогда как у копий прирост достиг 5%, несмотря на присутствие в стране 31 бренда бюджетных аналогов.

С 1 апреля Novo Nordisk снизила официальные цены на «Оземпик» и Wegovy в Индии — в среднем на 24–27%, а на стартовые дозы (0,25 мг) — на 36–48%. Теперь месячный курс «Оземпика» (1 мг — максимальная дозировка) стоит 9100 рупий (95 долл.), Wegovy (2,4 мг) — 16 400 рупий (172 долл.). Дженерики обходятся на 50–90% дешевле — с 1290 до 4500 рупий (примерно 14–47 долл.). Для усиления присутствия в отдаленных регионах фармкорпорация представила альтернативные бренды — Poviztra (в сотрудничестве с Emcure Pharma) и Extensior (совместно с Abbott India). Кроме того, концерн подчеркивает надежность и удобство оригинальных шприц‑ручек для самостоятельного использования.

Eli Lilly потеряла 5% своей доли на индийском рынке в марте — с 61% в феврале до 56% — из-за одновременного выхода 13 дженериков семаглутида. Однако к июню американский фармгигант вернул прежние позиции. В прошлом году он передал права на дистрибуцию Mounjaro (тирзепатид) в Индии компании Cipla. Препарат, воздействующий одновременно на ГПП-1 и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП), принес с мая 2025-го по май 2026 года на 378,9% больше выручки, чем за аналогичный период за 2024—2025 годы.