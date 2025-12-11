«Дочка» фармкомпании Ipsen выполнила требования ФАС РФ

Дочерняя компания международной биофармацевтической компании Ipsen по требованию ФАС России исключила из коммерческой политики необоснованные требования к поставщикам. Она должна повторно рассмотреть заявку ООО «Фарм-Трэйд» на поставку трех препаратов, говорится в сообщении антимонопольного органа.

Фармкомпания, занимая доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов «Соматулин Аутожель», «Кабометикс» и «Диферелин», предъявляла необоснованные требования к поставщикам. Так, фармкомпания отказалась заключить договор поставки этих препаратов с дистрибьютором «Фарм-Трэйд», ссылаясь на экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера за предыдущий календарный год. Эти требования содержались в коммерческой политике организации.

Ранее ФАС России предупредила компанию о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства (п.5 ч.1 ст.10 Федерального закона № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции»).