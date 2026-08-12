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Доля инсулинов российского производства на рынке превысила 80%

12.08.2026
17:37
ДинаКоблова
Доля российских инсулинов на рынке превышает 80%, заявили в Росздравнадзоре. По данным службы, отечественные инсулины не уступают импортным по качеству и превосходят по доступности и стабильности поставок.
Фото: 123rf.com

Доля отечественных лекарств с инсулином растворимым и инсулином изофаном на рынке превышает 80%, пишет ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор. Кроме того, число упаковок российских препаратов с инсулином гларгином в 2025 году увеличилось почти на 18% по сравнению с 2024 годом.

По данным службы, по целому ряду препаратов, включая инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный), инсулин лизпро и инсулин лизпро двухфазный, импорт замещен отечественными лекарствами. В Росздравнадзоре заявили, что инсулины российского производства сейчас не уступают импортным по качеству и эффективности, а по доступности и стабильности поставок превосходят зарубежные препараты.

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили добавить в УК РФ статью о штрафах за срывы закупок инсулина. Авторы указывают, что действующее законодательство не позволяет соразмерно наказывать за такие нарушения.

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