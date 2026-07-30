Дональд Трамп отменяет субсидии на страхование рецептурных лекарств

Medicare покрывает медицинские расходы для граждан США и лиц с видом на жительство, достигших 65 лет, имеющих определенные заболевания или инвалидность. Страховка предусматривает Часть D, компенсирующую затраты на рецептурные медикаменты. За эту опцию необходимо ежемесячно платить отдельный взнос частной страховой компании — в среднем 36 долл., но может варьироваться от 0 до 100 долл. в зависимости от перечня препаратов.

В августе 2022 года Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции (IRA), который установил лимит личных ежегодных расходов на лекарства для американцев с полисом Medicare в 2000 долл. Предполагалось, что с 2025 года сумму, превышающую этот порог, почти полностью возьмут на себя страховщики (60%). Из-за финансовой нагрузки они сообщили о повышении стоимости взносов. Чтобы не допустить этого перед президентскими выборами, администрация Байдена выделила компаниям временные дотации — 6,2 млрд долл. в 2025 году и 3,6 млрд долл. в 2026-м. Теперь их отменяет Трамп.