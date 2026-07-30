Дональд Трамп отменяет субсидии на страхование рецептурных лекарств
Администрация президента США Дональда Трампа прекратит субсидировать стоимость рецептурных препаратов по государственной программе медицинского страхования Medicare после 2026 года, говорится в пресс-релизе Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS). Решение приведет к удорожанию страховки на лекарства для пожилых американцев.
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Medicare покрывает медицинские расходы для граждан США и лиц с видом на жительство, достигших 65 лет, имеющих определенные заболевания или инвалидность. Страховка предусматривает Часть D, компенсирующую затраты на рецептурные медикаменты. За эту опцию необходимо ежемесячно платить отдельный взнос частной страховой компании — в среднем 36 долл., но может варьироваться от 0 до 100 долл. в зависимости от перечня препаратов.
В августе 2022 года Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции (IRA), который установил лимит личных ежегодных расходов на лекарства для американцев с полисом Medicare в 2000 долл. Предполагалось, что с 2025 года сумму, превышающую этот порог, почти полностью возьмут на себя страховщики (60%). Из-за финансовой нагрузки они сообщили о повышении стоимости взносов. Чтобы не допустить этого перед президентскими выборами, администрация Байдена выделила компаниям временные дотации — 6,2 млрд долл. в 2025 году и 3,6 млрд долл. в 2026-м. Теперь их отменяет Трамп.
Глава CMS Мехмет Оз назвал многомиллиардные субсидии «спасением» для страховых организаций, оплаченным из кармана американских налогоплательщиков.
В сентябре станут известны размеры страховых взносов на 2027 год для 25 млн держателей полисов Части D Medicare. По оценке Белого дома, 45% из них увидят увеличение суммы на 11—20 долл., 30% — менее чем на 10 долл., а для оставшихся 25% она не изменится или снизится. Стоимость повысится не только из-за прекращения госсубсидий, но и растущих расходов страховщиков на обеспечение пациентов обретших популярность агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), используемых для похудения и лечения диабета 2-го типа, и других дорогостоящих специализированных средств.
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