Dr. Reddy’s пополнил свой гинекологический портфель тремя российскими препаратами

Российская дочка индийской Dr. Reddy’s усиливает присутствие в гинекологическом сегменте на рынке России с последующим расширением присутствия в странах СНГ. Компания приобрела у компании «ВЕРТЕКС» права на портфель из трех препаратов для женского здоровья и планирует расширить команду медицинских представителей данного профиля, следует из пресс-релиза Dr. Reddy’s. Стоимость сделки не разглашается.

Интересы покупателя

Компания Dr. Reddy's уже несколько лет последовательно укрепляет свой глобальный портфель в категории «женское здоровье». В 2021 году она расширила показания для своего препарата по лечению алопеции, обеспечив женщинам доступ к терапии (ранее он была одобрен только для мужчин).

В 2023 году компания приобрела американский портфель из 45 продуктов, включая вагинальное кольцо-контрацептив и другие противозачаточные средства, у стартапа Mayne (Австралия), сообщал MedcityNews со ссылкой на релиз Dr. Reddy's. Бренд обошелся ей в более 100 млн долл.

В 2024 году компания из Индии стала обладателем американского стартапа Premama Wellness, который специализируется на БАД для всех этапов беременности: от попыток зачать ребенка до послеродового периода. Финансовые параметры сделки не были обнародованы.

В том же году Dr. Reddy's заплатил 3 млн долл. за американского производителя БАД для облегчения симптомов перименопаузы и менопаузы MenoLabs®, пишет BeautyMatter. «Приобретение MenoLabs послужит катализатором для ускорения роста в этой области и укрепит наше стремление занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке женского здоровья», — прокомментировал новость генеральный директор Dr. Reddy's в Северной Америке Марк Кикучи.

По данным IQVIA (ноябрь 2025), в США из общего числа всех выписанных рецептов 40,9% относятся к заболеваниям, которые чаще или преимущественно встречаются у женщин, а 5,4% — к заболеваниям, которые чаще или преимущественно встречаются у мужчин. Остальные рецепты — для лечения состояний, которые распространены среди представителей обоих полов.

В феврале этого года компания купила права на индийские товарные знаки двух препаратов для гормонозаместительной терапии — Progynova и Cyclo-Progynova — у Mercury Pharma (Великобритания) за 32,15 млн долл., информирует IndiaPharmaOutlook.

В России Dr. Reddy’s получила права на противомикробное лекарство и два гормональных препарата компании «ВЕРТЕКС» и намерена расширить команду медицинских представителей, а также запустить информационную программу для врачебного сообщества, сказано в пресс-релизе корпорации. На сайте hh.ru у нее опубликована 21 активная вакансия, в описании одной из них говорится: «В связи с расширением команды в Москве и Московской области мы открываем ряд новых позиций в направлении «Гинекология».

«Препараты укрепят наши позиции в сегменте женского здоровья и расширят возможности для дальнейшего развития бизнеса», — заявил генеральный директор Dr. Reddy’s в России Василий Павлов.

Интересы продавца

После завершения сделки «ВЕРТЕКС» продолжит выпускать эти лекарства в качестве контрактной площадки, констатировали в пресс-службе петербургского производителя.

Для компании «ВЕРТЕКС» данное соглашение — запланированный этап оптимизации портфеля с целью развития в области разработки инновационных препаратов. К тому же оно открывает коммерческие возможности Dr. Reddy’s на международных рынках для обеспечения доступности препаратов потребителям.

«Мы рады сохранить партнерские отношения в качестве производителя и совместно работать над укреплением позиций брендов на рынке», — отметил генеральный директор компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский.

Компания продолжит развитие портфеля, в том числе оригинальных комбинированных средств для устранения симптомов ОРВИ, лечения дерматологических, кардиологических и лор-заболеваний.