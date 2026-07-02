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Эксперт ВСП предложил пересмотреть подход к актуализации клинических рекомендаций

02.07.2026
17:44
ЕкатеринаПогонцева
Когда нужно внести изменения в закон, никто не переписывает его с нуля. Корректировки делаются точечно. Этот подход необходимо применять к клиническим рекомендациям, чтобы сделать современные лекарства доступными пациентам, считает эксперт ВСП Алексей Федоров.
Фото: скриншот трансляции

Когда необходимо поправить закон, никто не переписывает его с нуля. Изменения вносятся точечно. Аналогичным образом следует поступать при пересмотре клинических рекомендаций. Тогда современные лекарства будут быстрее доходить до пациентов, считает эксперт Всероссийского союза пациентов (ВСП) Алексей Федоров. Такую идею он внес, выступая на XIII Международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: инструмент разработки и внедрения новых технологий», передает корреспондент «ФВ».

«По ряду препаратов мы видим проблему: включение препаратов в Перечень ЖНВЛП не обеспечивает необходимой доступности пациентов, — пояснил Алексей Федоров. — Все дело в том, что их нет в текущих клинических рекомендациях. А пока их там нет, их не будет и в программе госгарантий. Почему происходит большая задержка? В том числе из-за того, что каждый раз происходит полноценный пересмотр».

По его словам, когда речь идет о правовых актах, изменения вносятся точечно, постатейно. Если в Гражданский кодекс нужно внести что-то новое, никто не пересматривает весь кодекс с нуля. Аналогичный подход стоит реализовать при актуализации клинреков. Так было бы правильнее, подчеркнул эксперт. Для этого, по его мнению, следует определить критерии, при которых изменения вносятся по упрощенному, ускоренному треку.

Ранее ВСП просил правительство России синхронизировать сроки обновления ограничительных лекарственных перечней и программ государственных гарантий (ПГГ). Соответствующее обращение было отправлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщал «ФВ». Если перенести предельный срок внесения в правительство РФ проекта обновленного Перечня ЖНВЛП и других списков с 15 октября на 15 июля, препараты из новых перечней смогут учитываться в системе лекобеспечения уже с 1 января 2027 года, констатировали в ВСП.

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