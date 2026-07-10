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Экспертный совет фонда «Круг добра» включил врожденный ихтиоз в перечень заболеваний

10.07.2026
14:51
ДинаКоблова
Экспертный совет «Круга добра» одобрил к включению в перечень заболеваний фонда врожденный ихтиоз. На 65-м заседании также рассмотрели для включения в перечни увлажняющие барьерные средства, бандаж отечественного производства и препарат с МНН марстацимаб для терапии гемофилии типов А и Б.
Фото: пресс-служба «Круга добра»

Перечень заболеваний фонда «Круг добра» расширили до 115 пунктов, добавив в него врожденный ихтиоз. Об этом сообщили в пресс-службе организации по итогам 65-го экспертного совета.

Врожденные ихтиозы — группа наследственных заболеваний, при которых нарушены кожные барьеры, что приводит к хронической сухости кожи, гиперкератозу, трещинам, зуду, боли и системным осложнениям.

В ходе заседания также рассмотрели предложенные к принятию медицинские изделия производства: «Крем Correderm» и «Липолосьон Correderm-L», относящиеся к классу увлажняющих барьерных средств. Экспертный совет одобрил медизделия для вынесения их на попечительский совет и утвердил категории детей, которым они показаны. Ожидаемое количество пациентов с врожденным ихтиозом — 450—550 человек.

Эксперты единогласно поддержали включение бандажа Tubiflex в перечень закупаемых фондом препаратов и утвердили категории детей. Российский производитель изделий гарантирует непрерывность поставок для более 400 детей с буллезным эпидермолизом, которым показана непрерывная симптоматическая терапия атравматичным перевязочным материалом.

Совет решил включить препарат марстацимаб в перечень лекарств. Лекарство доказало свою эффективность при терапии двух заболеваний, уже входящих в перечни фонда, — гемофилии типов А и Б. Препарат улучшает свертываемость крови для тех пациентов, для которых все другие опции терапии исчерпаны (при ингибиторной форме гемофилии). Марстацимаб не зарегистрирован в России, ожидаемое количество пациентов — около десяти в год.

В декабре 2025 года сообщалось о смерти участника исследований препарата Hympavzi (марстацимаб/marstacimab), одобренного для профилактики кровотечений при гемофилии А и В. Их проводила фармацевтическая корпорация Pfizer.

Также расширены категории детей, которым показано назначение препарата одевиксибат для терапии заболевания прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз.

Еще экспертный совет также поддержал включение метода лечения «Терапия злокачественных новообразований у детей с применением NK-клеток совместно с мезенхимальными стромальными клетками». Метод может быть применен для терапии детей, которым выполнена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при некоторых онкологических диагнозах, которые уже включены в перечни фонда. Ожидаемое количество пациентов — 50—100 детей ежегодно.

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