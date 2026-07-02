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Елена Максимкина: у нас в Перечень ЖНВЛП все включается, но ничего не исключается

02.07.2026
18:12
ЕкатеринаПогонцева
Одна из проблем правил формирования Перечня ЖНВЛП в том, что в него все включается и ничего не исключается.  Такой подход лишает фарминдустрию ориентиров, полагает руководитель Центра лекобеспечения Елена Максимкина. По ее мнению, при комплексной оценке препарата следует сравнивать его не только с лекарствами, но и с другими технологиями, решающими те же задачи.
Елена Максимкина | Фото: Скриншот трансляции

Руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) Елена Максимкина считает неверным подход к формированию Перечня ЖНВЛП. Об этом она сказала в своем выступлении на XIII Международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: инструмент разработки и внедрения новых технологий», передает корреспондент «ФВ».

«У нас все включается, но ничего не исключается, вот в чем проблема, — сказала Елена Максимкина. — То есть мы не показываем индустрии ориентиры. А ведь цель включения в законодательное поле процедуры комплексной оценки лекарств была в том, чтобы показать сообществу перспективы в лечении».

По ее словам, пока в рамках данной оценки препараты сравнивают только с лекарствами, но есть и другие технологии. И их тоже надо включать в сравнительный анализ, предложила эксперт. По ее мнению, необходима дискуссия, как учитывать непрямые затраты.

«Задача государства — лечить наиболее эффективно. Это приоритет номер один. Приоритет номер два — делать это наиболее экономичным способом. Экономика все равно будет следовать за эффективностью. Всегда отдается приоритет пациенту», — подчеркнула Елена Максимкина.

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