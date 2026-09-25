Eli Lilly заключила четвертую сделку с китайскими разработчиками лекарств в этом году

Eli Lilly и китайская биотехнологическая компания InnoCare Pharma заключили сделку на 3,35 млрд долл. Об этом говорится в их пресс-релизе.

Согласно условиям InnoCare получит до 100 млн долл. в качестве аванса. Оставшиеся 3,25 млрд долл. будут выплачиваться поэтапно — после завершения исследований и вывода препаратов на рынок. Также предусмотрены роялти от чистых продаж.

Пекинскому производителю принадлежит технология для поиска лекарственных молекул. Ее планируют использовать для разработки средств против пяти белков, связанных с заболеваниями (их названия не раскрываются). При этом конкретные патологии, которые они будут лечить, стороны не раскрывают.

Основная специализация InnoCare — препараты от онкологических и аутоиммунных болезней. На рынке представлены три продукта: Hibruka (орелабрутиниб / orelabrutinib), блокирующий тирозинкиназу Брутона (BTK) и одобренный китайским регулятором для лечения мантийноклеточной лимфомы и хронического лимфолейкоза в 2020 году; моноклональное антитело, нацеленное на белок CD19, Minjuvi (тафаситамаб / tafasitamab) и Yinuoxin (зурлетректиниб / zurletrectinib) — ингибитор тропомиозин-рецепторной киназы (TRK), которая стимулирует бесконтрольное размножение раковых клеток при мутациях и слиянии гена NTRK. В III фазе клинических испытаний изучаются софицитиниб (soficitinib / ICP-332) и фадеукравацитиниб (fadecravacitinib / ICP-488) — две пероральные молекулы для лечения аутоиммунных заболеваний (атопического дерматита, псориаза, витилиго), а также мезутоклакс (mesutoclax / ICP-248), который подавляет белок BCL2, препятствующий смерти раковых клеток.

Это четвертое партнерство Eli Lilly с китайскими разработчиками за последние два года. В 2026 году американский фармгигант подписал соглашение с Innovent Biologics на 8,85 млрд долл. (аванс — 350 млн долл.), Haisco Pharmaceutical на 3,05 млрд долл. (аванс — 87 млн долл.) и Abbisko Therapeutics (сумма не была разглашена). Его стратегия заметно изменилась: вместо покупки прав на отдельные медикаменты он начал приобретать долгосрочные лицензии на технологии, которые позволяют создавать лекарственные молекулы.

Концерн активно расширяет портфель за счет рекордных доходов, полученных от реализации своих препаратов против диабета и ожирения Mounjaro и Zepbound (тирзепатид). Они принесли 36,5 млрд долл. выручки в 2025 году. Совокупный объем его инвестиций в сделки за текущий год превысил 32 млрд долл.