Eli Lilly заключила крупнейшую сделку в биотехнологической индустрии Южной Кореи

Eli Lilly подписала соглашение с южнокорейской биотехнологической компанией ABL Bio на 2,6 млрд долл. о разработке препаратов на основе биспецифических антител, говорится в пресс-релизе. Это крупнейшая сделка в истории южнокорейской биотехнологической индустрии.

Фармацевтический гигант выплатит новому партнеру 40 млн долл. авансом и до 2,56 млрд долл. в зависимости от успеха исследований и выхода лекарств на рынок. Также американская корпорация купила акции ABL Bio на 15 млн долл. и обязалась отчислять процент с будущих продаж совместно созданных продуктов.

Сделка предусматривает использование Grabody — технологии ABL Bio для синтеза биспецифических антител, способных находить патогенные белки с высокой точностью. Она адаптирована для заболеваний центральной нервной системы (Grabody-T) и онкопатологий (Grabody-I).

Компания из Сеула проводит клинические испытания восьми собственных препаратов: ABL301 (SAR446159), ABL001 (tovecimig), ABL111 (givastomig), ABL503 (ragistomig), ABL105 (YH32367), ABL104 (YH32364), ABL202 и ABL103. Большинство из них предназначены для лечения различных видов злокачественных новообразований — рака желчных протоков, желудка, опухолей с белками HER2 и EGFR на поверхности их клеток.

ABL301 — единственное исключение в портфеле ABL Bio. Эта разработка изучается в I фазе исследований как средство от болезни Паркинсона. В 2022 году права на него приобрела французская Sanofi за 1,06 млрд долл. (75 млн долл. авансом). В апреле 2025 года британская GSK тоже заключила с ABL Bio сделку на 2,5 млрд долл. (55 млн долл.) по препаратам от нейродегенеративных болезней.

За несколько дней до анонса соглашения с корейской компанией Eli Lilly объявила о партнерстве с бостонской SangeneBio на 1,2 млрд долл. и нью-йоркской MeiraGTx на 475 млн долл. Первая создает препараты на основе РНК-интерференции (искусственно созданные молекулы РНК находят в клетке нужный ген и разрезают его, останавливая синтез белка, вызывающего заболевание), вторая — генные терапии от глазных патологий (одна из них вернула зрение четырем детям с врожденной слепотой в этом году).