Европейский регулятор предупредил о риске развития опухоли мозга от контрацептивов

Дезогестрел и этоногестрел — синтетические гормоны из группы прогестагенов. Это одно и то же вещество, но на разных стадиях его превращения в организме. Дезогестрел — неактивная форма гормона, которая после приема внутрь метаболизируется в печени и преобразуется в активную форму — этоногестрел. Первый выпускают в таблетках, второй — в виде подкожных имплантов и влагалищных колец. Они относятся к третьему поколению гормональных контрацептивов и обладают минимальной андрогенной активностью, из-за чего реже вызывают акне, избыточный рост волос на теле или задержку жидкости по сравнению с предыдущими поколениями. Этоногестрел был запатентован в 1972 году, а в 1998-м — стал доступен на европейском рынке в составе подкожного импланта. Таблетки с дезогестрелом начали продаваться в 1980-х, а в 2000-х появились мини‑пили без эстрогенов — они подходят для женщин в период грудного вскармливания и при наличии противопоказаний к эстрогенсодержащим средствам. PRAC предписал отказаться от этих контрацептивов женщинам с уже диагностированной менингиомой. Немедленная отмена препаратов требуется также при выявлении опухоли на фоне их использования.