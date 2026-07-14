Европейский регулятор предупредил о риске развития опухоли мозга от контрацептивов
Комитет по фармаконадзору Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC EMA) предупредил о небольшом риске развития менингиомы — как правило, доброкачественной опухоли оболочек головного и спинного мозга — при длительном применении гормональных контрацептивов на основе дезогестрела и этоногестрела. При этом регулятор отмечает, что вероятность крайне мала: всего один случай на 67 300 женщин, принимающих эти препараты.
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Дезогестрел и этоногестрел — синтетические гормоны из группы прогестагенов. Это одно и то же вещество, но на разных стадиях его превращения в организме. Дезогестрел — неактивная форма гормона, которая после приема внутрь метаболизируется в печени и преобразуется в активную форму — этоногестрел. Первый выпускают в таблетках, второй — в виде подкожных имплантов и влагалищных колец.
Они относятся к третьему поколению гормональных контрацептивов и обладают минимальной андрогенной активностью, из-за чего реже вызывают акне, избыточный рост волос на теле или задержку жидкости по сравнению с предыдущими поколениями. Этоногестрел был запатентован в 1972 году, а в 1998-м — стал доступен на европейском рынке в составе подкожного импланта. Таблетки с дезогестрелом начали продаваться в 1980-х, а в 2000-х появились мини‑пили без эстрогенов — они подходят для женщин в период грудного вскармливания и при наличии противопоказаний к эстрогенсодержащим средствам. PRAC предписал отказаться от этих контрацептивов женщинам с уже диагностированной менингиомой. Немедленная отмена препаратов требуется также при выявлении опухоли на фоне их использования.
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Менингиома в большинстве случаев доброкачественная и растет медленно, однако из-за расположения внутри черепа или позвоночного канала даже небольшая опухоль способна сдавливать соседние структуры мозга и вызывать зрительные и слуховые нарушения, двигательные и чувствительные расстройства, психические и когнитивные изменения.
В июле 2026 года журнал JAMA опубликовал результаты масштабного датского исследования, проведенного на базе национальных реестров здравоохранения за 25 лет. Ученые проанализировали данные около 3 млн женщин в возрасте от 15 до 59 лет и выявили связь между гормональными средствами и менингиомой. Повышенная вероятность опухоли отмечалась у женщин, принимавших чистые таблетки с дезогестрелом, комбинированные оральные контрацептивы с этим веществом, а также другие прогестагены, включая этоногестрел. Наиболее высокий риск фиксировался при текущем использовании препаратов либо в течение года после их приема. При этом патоморфологи подтвердили, что до 87% менингиом имеют рецепторы к прогестерону — то есть клетки опухоли чувствительны к воздействию этого гормона.
Как указывается, риск возрастает при непрерывном приеме препарата дольше одного года и продолжает увеличиваться с увеличением срока применения. Он может быть выше у женщин, прежде принимавших другие прогестагены, уже связанные с менингиомой, — ципротерон, номегестрол, медроксипрогестерон и хлормадинон, поэтому врачам рекомендовано учитывать историю приема гормональных препаратов до назначения дезогестрела или этоногестрела.
Регулятор потребовал от производителей обновить инструкции к лекарствам, включив менингиому в перечень возможных побочных эффектов, а также добавив новые противопоказания и предупреждения. Врачам рекомендовано внимательно отслеживать возможные признаки менингиомы у пациенток: ухудшение зрения, слуха или обоняния, возникновение звона в ушах, нарастающих головных болей, проблем с памятью, судорог или слабости в конечностях.
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