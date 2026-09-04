Фармкомпании приостанавливают КИ CAR-T-клеточной терапии из-за смерти участников

После смерти трех участников швейцарский фармацевтический гигант Novartis приостановил восемь клинических испытаний (КИ) экспериментальной CAR-T-клеточной терапии YTB323 (рапкабтаген аутолейцел/rapcabtagene autoleucel), где ее изучали при аутоиммунных и неврологических заболеваниях. Одновременно американский производитель лекарств Bristol-Myers Squibb (BMS) прекратил набор добровольцев в исследования аналогичного препарата BMS-986353 (золакабтаген аутолейцел/zolacabtagene autoleucel), вызвавшего иммуноопосредованные побочные эффекты. Об этом пишет портал Fierce Biotech.

Обе разработки нацелены на белок CD19. Т-клетки пациента извлекают, генетически перепрограммируют для распознавания и уничтожения В-лимфоцитов, экспрессирующих этот белок, а затем возвращают обратно в организм. Такой подход уже доказал эффективность в лечении В-клеточных онкологических заболеваний крови. В последние годы фармкомпании начали его тестировать против аутоиммунных патологий.

Причиной летальных исходов стало развитие синдрома гемофагоцитоза, ассоциированного с иммунными эффекторными клетками, среди получавших CAR-T-клеточную терапию. Как отмечается, после введения препарата модифицированные Т‑лимфоциты начали бесконтрольно размножаться. Это спровоцировало нарушение работы иммунной системы: вместо борьбы с патогенами она начала атаковать здоровые ткани и органы.

YTB323 и BMS-986353 были созданы с помощью технологий ускоренного культивирования T-лимфоцитов T-Charge и NEXT T соответственно. Аналитики William Blair предположили, что именно это могло привести к массовому делению клеток и последующим осложнениям.

Эффективность YTB323 оценивалась во II фазе КИ при системной красной волчанке (СКВ, международный код — CYTB323J12201), системном склерозе (CYTB323K12201), ассоциированном с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами васкулите (CYTB323I12201) и идиопатических воспалительных миопатиях (CYTB323L12201), а также в I/II фазе — при синдроме Шегрена (CYTB323O12101), ревматоидном артрите (CYTB323M12101B), генерализованной миастении (CYTB323N12101) и при разных формах рассеянного склероза: рецидивирующей и неактивной прогрессирующей (CYTB323R12101). При этом терапия по-прежнему проходит I/II фазу КИ (NCT03960840) с участием больных хроническим лимфолейкозом/лимфомой из малых лимфоцитов, диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой, острым лимфобластным лейкозом и крупноклеточной В-клеточной лимфомой.

Novartis подчеркнула, что выраженные иммунные реакции — известное последствие использования CAR‑T‑клеточных терапий. Сообщается, что компания проводит комплексное расследование совместно с независимыми комитетами по безопасности.

BMS приостановила набор участников с активной СКВ во II фазу КИ Breakfree‑SLE (NCT07015983) и I фазу Breakfree-1 (NCT05869955), а также с аутоиммунными неврологическими расстройствами, включая рецидивирующий/прогрессирующий рассеянный склероз и рефрактерную миастению гравис, — в I фазу Breakfree‑2 (NCT06220201).