ФАС России понуждает «Аксельфарм» перевести в бюджет 2,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала четыре иска к фармкомпании «Аксельфарм» о взыскании 2,1 млрд руб. Во столько регулятор оценил размер прибыли от реализации дженериков, выведенных на рынок в период действия патентов. Исковые требования приняты к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, информация об этом опубликована в системе «Мой арбитр».

Каковы требования ФАС

Все четыре иска — о взыскании дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России квалифицировала вывод на рынок дженерика без разрешения правообладателя до истечения патента как недобросовестную конкуренцию, ранее писал «ФВ». Доход, полученный от реализации такого препарата, должен быть перечислен в федеральный бюджет.

Первый иск на сумму 40,5 млн руб. поступил в суд 5 мая 2026 года. Он касается дженерика «Бозулифа» (бозутиниб) (оригинатор Pfizer). Судебное заседание назначено на 21 сентября 2026 года.

Второй иск на 513,7 млн руб. подан 26 июня 2026 года. В центре внимания — дженерик «Инлиты» (акситиниб) (оригинатор Pfizer). Заседание запланировано на 1 октября 2026 года.

Третий иск на 567 млн руб. также направлен 26 июня 2026 года. В фокусе — дженерик «Тагриссо» (осимертиниб) (оригинатор AstraZeneca). Рассмотрение дела состоится 9 октября 2026 года.

Четвертый иск — самый крупный, на сумму 960,8 млн руб. поступил в арбитраж 28 августа 2026 года. Он касается дженерика «Джакави» (руксолитиниб) (оригинатор Novartis). Предварительное судебное заседание по этому спору состоится 5 ноября 2026 года.

В апреле текущего года «АксельФарм» назвал домыслами сообщения о приостановке работы из-за штрафов ФАС России. Компания работает в штатном режиме, у нее есть значительный запас финансовой устойчивости, и она намерена продолжить оспаривать решения и предписания ФАС России, сообщили в пресс-службе предприятия. От комментариев по поводу вышеназванных исковых требований антимонопольного органа в фармкомпании отказались.

Комментарий юриста

Суды квалифицируют взыскание не как административный штраф, а как изъятие неосновательного дохода в рамках антимонопольного законодательства (ст.14.5 № 135-ФЗ), прокомментировала «ФВ» ключевую особенность прецедентов советник юридической фирмы Lidings Юлия Кузьменко.

В гражданско-правовом смысле это возврат незаконно полученного, а не наказание. Из этого следуют два принципиальных последствия: на основании ст.15 ГК РФ взыскивается весь валовой доход, полученный от реализации препарата без вычета себестоимости, логистики, дистрибуции и иных расходов компании;

суды не применяют смягчающие обстоятельства, предусмотренные КоАП РФ, и не снижают сумму взыскания.

Такой подход обосновывается тем, что при применении штрафа нарушение остается экономически выгодным, поскольку компания сохраняет за собой неосновательный доход, который в делах по недобросовестной конкурении (НДК) может быть квалифицирован как «сверхдоход», уточнила Юлия Кузьменко. Изъятие неосновательного дохода возвращает положение к исходному и призвано устранять стимул нарушать. Именно поэтому рассматриваемая категория дел — споры, связанные с защитой интеллектуальной собственности в фармацевтике, — актуализировала вопросы применения так называемых доходных предписаний.

«Сложившаяся ситуация между оригинаторами и дженериками при вводе в оборот дженериков оригинальных препаратов, несмотря на действующие патенты на них, негативно отражается на госзакупках препаратов, потому что речь идет чаще всего о препаратах, приобретаемых регионами, — отметила эксперт. — Имеющиеся противоречия в подходах судов создают высокие риски для всего рынка — и правообладателей, и производителей дженериков, и участников государственных торгов. Патентные споры могут длиться годами, а значит, заказчик будет находиться в ситуации неопределенности».

До 2024 года ФАС России практически не применяла доходные предписания, напомнила юрист. Антимонопольные органы придерживались правила: если можно рассчитать административный штраф, доходное предписание не выдается.

«В спорах по НДК доходное предписание применяется как упрощенная альтернатива доказыванию сложных убытков патентообладателя, — подчеркнула Юлия Кузьменко. — Когда дженерик использует патент, нужно определить, какую именно часть дохода нарушитель получил именно за счет использования чужой интеллектуальной собственности, а не за счет своей упаковки, маркетинга, дистрибуции. Судя по суммам, взыскиваемым ФАС, служба считает, что патент является основой товара, поэтому уплате подлежит практически весь доход. И необходимо понимать, что именно для этой категории дел доходное предписание выполняет превентивную функцию, поэтому взыскиваемые суммы сопровождаются оценкой с приставкой «сверх»».

Так как механизм расчета взыскиваемых сумм выражен только на правоприменительном уровне, аргументация, скорее всего, будет строиться вокруг именно методики расчета и итоговой суммы, которую ФАС России требует перечислить в бюджет, полагает эксперт.

Антимонопольный орган рассматривает возможность проведения Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в сфере здравоохранения осенью текущего года. По словам Юлии Кузьменко, фармотрасль инициирует разработку вопросов применения предписаний о перечислении в федеральный бюджет средств по доходным предписаниям.

К ним относятся: