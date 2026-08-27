FDA одобрило лекарство от рака с новым механизмом действия

Аденокарцинома (опухоль из железистых клеток, вырабатывающих слизь, гормоны или другие секреты) — самый частый тип рака поджелудочной железы. Ее выявляют у 90% из 67 тыс. американцев, которым ежегодно диагностируют злокачественное новообразование в этом органе, сообщает ведомство.

Хотя заболеваемость им невысокая (3,2% всех онкобольных), оно отличается высокой летальностью из-за агрессивного характера и ограниченного набора доступных методов лечения. Показатель выживаемости в течение пяти лет долгое время остается на уровне 8%. Выход новых лекарств на рынок практически не изменил эту статистику.

Мутации в гене KRAS, кодирующем белок RAS, встречаются более чем в 90% при раке поджелудочной железы. На протяжении 40 лет, начиная с момента открытия RAS в начале 1980-х годов, медикаментозное воздействие на этот белок считалось невозможным, поскольку его поверхность слишком гладкая, чтобы за нее могла зацепиться молекула лекарства.

Первое поколение ингибиторов KRAS, зарегистрированных в 2021—2022 годах, — к примеру, «Люмикрас» (соторасиб) и Krazati (адаграсиб/adagrasib), — связывали белок только в его неактивном состоянии и работали исключительно против одной редкой мутации G12C, которая часто встречается при раке легкого, но при раке поджелудочной железы — в менее 1—2% случаев. При опухоли этого органа пищеварения преобладают мутации G12D — 40% случаев и G12V — 30%, против которых старые средства были бессильны.