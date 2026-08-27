FDA одобрило лекарство от рака с новым механизмом действия
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Rasonque (дараксонрасиб/daraxonrasib) — первый ингибитор белка RAS. Препарат разработала биотехнологическая компания Revolution Medicines. Его будут назначать взрослым с аденокарциномой поджелудочной железы при ухудшении состояния после минимум одной линии системной терапии или наличии противопоказаний к многокомпонентной химиотерапии, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Аденокарцинома (опухоль из железистых клеток, вырабатывающих слизь, гормоны или другие секреты) — самый частый тип рака поджелудочной железы. Ее выявляют у 90% из 67 тыс. американцев, которым ежегодно диагностируют злокачественное новообразование в этом органе, сообщает ведомство.
Хотя заболеваемость им невысокая (3,2% всех онкобольных), оно отличается высокой летальностью из-за агрессивного характера и ограниченного набора доступных методов лечения. Показатель выживаемости в течение пяти лет долгое время остается на уровне 8%. Выход новых лекарств на рынок практически не изменил эту статистику.
Мутации в гене KRAS, кодирующем белок RAS, встречаются более чем в 90% при раке поджелудочной железы. На протяжении 40 лет, начиная с момента открытия RAS в начале 1980-х годов, медикаментозное воздействие на этот белок считалось невозможным, поскольку его поверхность слишком гладкая, чтобы за нее могла зацепиться молекула лекарства.
Первое поколение ингибиторов KRAS, зарегистрированных в 2021—2022 годах, — к примеру, «Люмикрас» (соторасиб) и Krazati (адаграсиб/adagrasib), — связывали белок только в его неактивном состоянии и работали исключительно против одной редкой мутации G12C, которая часто встречается при раке легкого, но при раке поджелудочной железы — в менее 1—2% случаев. При опухоли этого органа пищеварения преобладают мутации G12D — 40% случаев и G12V — 30%, против которых старые средства были бессильны.
Оказавшись внутри раковой клетки, дараксонрасиб взаимодействует с циклофилином А, который помогает новым белковым молекулам правильно сворачиваться в трехмерную структуру. Получившийся комплекс подавляет активную форму RAS, охватывая сразу несколько мутаций: G12D, G12V и G12R. Это лишает опухолевые клетки возможности делиться.
Регистрация основана на результатах III фазы открытых клинических испытаний RASolute 302 (NCT06625320), где участвовали 500 взрослых добровольцев. Медиана общей выживаемости благодаря дараксонрасибу достигла 13,2 месяца, а в группе, получавшей стандартную химиотерапию, тот же показатель составил 6,7 месяца — риск смерти снизился на 60%. Выживаемость без прогрессирования удвоилась (7,2 против 3,6 месяца), а доля пациентов, у которых размер опухоли уменьшился минимум на 30%, оказалась втрое больше (31,6 против 11,2%).
Тяжелые побочные эффекты третьей степени и выше зафиксированы у 43,6% участников, которым давали препарат, и у 57,5% среди тех, кто проходил курс химиотерапии. Чаще всего возникали кожная сыпь, диарея и стоматит. В экспериментальной группе лечение из-за его токсичности прекратили 1,2% пациентов, в контрольной группе — 11,2%.
В III фазе КИ RASolute 303 (NCT07491445) дараксонрасиб изучается в качестве первой линии лечения давшей метастазы аденокарциномы поджелудочной железы, вызванной любыми мутациями RAS, при добавлении в схему химиотерапии. Параллельно проходит III фаза КИ RASolve301 (NCT06881784), где эффективность разработки оценивают на больных немелкоклеточным раком легких, ранее прошедших одну-две линии платиносодержащей химиотерапии и/или иммунотерапии.
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