FDA одобрило новые методы лечения рака молочной железы и мочевого пузыря

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый препарат американской биофармацевтической компании Celcuity — Revtorpyk (гедатолисиб/gedatolisib). Его разрешено использовать для лечения взрослых с гормон-рецептор-позитивным (HR+) HER2-негативным местнораспространенным или давшим метастазы раком молочной железы без мутации в гене PIK3CA, у которых болезнь прогрессировала на фоне или после гормональной терапии. Об этом говорится в пресс-релизе.

Лекарство вводится внутривенно раз в неделю вместе с фулвестрантом — противоопухолевым гормональным средством, чаще всего продаваемым фармгигантом AstraZeneca под брендом «Фазлодекс», и палбоциклибом («Ибранса» от Pfizer) — ингибитором белков CDK4 и CDK6, гиперактивность которых приводит к бесконтрольному росту новообразования.

HR+/HER2– рак молочной железы отличается наличием рецепторов к женским половым гормонам — эстрогену и прогестерону, которые заставляют клетки опухоли активно делиться, попадая на их поверхность, и низким уровнем белка HER2. В таких случаях назначают гормональные блокаторы, но со временем новообразование может развить устойчивость к ним и задействовать иные механизмы выживания — в первую очередь сигнальный каскад PI3K/Akt/mTOR (PAM).

Revtorpyk одновременно воздействует на три звена этой цепочки. Разработка подавляет все четыре изоформы (альфа, бета, гамма, дельта) PI3K — фермента, запускающего размножение опухолевых клеток и помогающего им сформировать толерантность к гормональному лечению. Параллельно она бьет по двум белковым комплексам mTOR: mTORC1, отвечающему за синтез белка внутри раковой клетки и ее деление, и mTORC2, который повторно включает PAM и защищает клетку от гибели в ходе терапии.

Регулятор зарегистрировал лекарство на основе данных III фазы клинических испытаний (КИ) VIKTORIA‑1, где сочетание Revtorpyk с фулвестрантом и палбоциклибом уменьшило вероятность ухудшения состояния и смерти на 76% по сравнению с эндокринной терапией (фулвестрантом). Медиана выживаемости без прогрессирования (ВБП) в группе, получавшей комбинацию, достигла 9,3 месяца, в контрольной группе — два месяца.

В Ib фазе КИ NCT02684032 лекарства увеличили ВБП участниц, которые ранее не получали никакого лечения, до 48,6 месяца — «невиданный» медианный показатель для солидных опухолей, по словам гендиректора Celcuity Брайана Салливана. Стандартные современные препараты первой линии обеспечивают в среднем 24 месяца жизни без прогрессирования заболевания.

Celcuity проводит III фазу КИ VIKTORIA-2, где Revtorpyk изучается в качестве первой линии лечения HR+/HER2– рака молочной железы. Также препарат исследуется при метастатическом раке простаты и HER2+ раке груди. В III квартале этого года компания планирует подать заявку на добавление в перечень показаний HR+/HER2– рак молочной железы с мутацией в гене PIK3CA.

HR+/HER2– раком молочной железы страдают около 130 тыс. американок. Потенциальный объем продаж Revtorpyk оценивается в 10 млрд долл., что выведет продукт в число одних из самых высокодоходных на фармрынке. Эксперты отмечают, что с таким активом в портфеле Celcuity выглядит не столько как независимый конкурент, сколько как привлекательный объект для поглощения крупным игроком индустрии.

На этом фоне фармкорпорации расширяют спектр применения своих активов. Комбинация «Китруды» (пембролизумаб) и «Падцева» (энфортумаб ведотин) получила уже четвертое показание от FDA. Это первая в истории одобренная периоперационная схема лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (МИРМП), применимая даже при невозможности прохождения химиотерапии цисплатином.

МИРМП — агрессивная форма опухоли, проросшая в мышечный слой стенки органа и сопряженная с высоким риском распространения метастазов. Долгое время золотым стандартом лечения считалась цисплатинсодержащая химиотерапия с последующей цистэктомией — операцией по удалению мочевого пузыря. Но многим цисплатин противопоказан из‑за сопутствующих заболеваний, и сам метод не всегда дает желаемый результат.

В III фазе КИ EV‑304/KEYNOTE‑B15 пембролизумаб и энфортумаб ведотин снизили риск рецидива, прогрессирования или смерти на 47% по сравнению со стандартной неоадъювантной химиотерапией (гемцитабин + цисплатин). ВБП спустя два года после курса оказалась существенно выше среди добровольцев, которым давали комбинацию медикаментов (79%), чем в контрольной группе (66%).

Прежде этим дуэтом лечили только пациентов с противопоказаниями к цисплатину. Теперь ограничение снято. Кроме того, в схеме может использоваться как внутривенная, так и подкожная форма «Китруды» — Keytruda Qlex.