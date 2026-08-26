FDA одобрило первое лекарство от редкой анемии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило второе показание для Imaavy (нипокалимаб/nipocalimab). Препарат фармацевтической корпорации Johnson & Johnson (J&J), согласно опубликованному ею пресс-релизу, теперь разрешено применять для лечения тепловой аутоиммунной гемолитической анемии (wAIHA) у пациентов старше 12 лет. Он стал первым на американском рынке лекарством от этого редкого и потенциально смертельного заболевания.

Оно развивается, когда иммунная система по ошибке начинает вырабатывать патологические антитела класса иммуноглобулин G (IgG), которые прикрепляются к поверхности собственных эритроцитов организма. «Тепловая» в названии указывает на активность патологии при температуре тела 37 °C и выше. В селезенке макрофаги — клетки иммунной системы — распознают IgG и уничтожают эритроциты в течение нескольких суток. Костный мозг не успевает восполнять потери, что вызывает тяжелую анемию, сильную слабость, кислородное голодание органов, а также увеличивает риск тромбоза и острой почечной недостаточности. По оценкам, ежегодно в мире регистрируется от одного до трех новых случаев заболевания на 100 тыс. человек, в основном среди людей старше 50 лет. Женщины страдают им почти в полтора раза чаще мужчин. С этим диагнозом живут около 121 тыс. американцев.

Ранее при wAIHA назначали гормональные средства для общего подавления иммунной системы. Однако их продолжительное использование сопряжено с серьезными побочными эффектами.

Imaavy действует принципиально иначе: он относится к классу ингибиторов неонатального Fc-рецептора (FcRn). Этот белок защищает IgG от распада в организме — как здоровые, так и патологические. Блокируя рецептор, нипокалимаб лишает вредные аутоантитела возможности остаться в кровотоке. Они направляются в лизосомы, где затем разрушаются. При этом лекарственная молекула не угнетает синтез антител иных классов и не затрагивает работу B‑лимфоцитов, ответственных за поддержание общего иммунитета.

Решение регулятора основано на итогах II/III фазы клинических испытаний ENERGY (NCT04119050), в котором 115 участников получали одну из двух доз Imaavy или плацебо. Эффективность оценивалась по увеличению уровня гемоглобина минимум на 2 г/дл от исходного значения (указывает на прекращение процесса разрушения эритроцитов макрофагами), достижению общей концентрации гемоглобина не менее 10 г/дл (граница легкой степени анемии) на протяжении не менее 28 дней подряд и полному отсутствию необходимости в переливаниях крови или повышении доз глюкокортикостероидов.

К 24-й неделе все критерии выполнены у 23,7% участников, получавших 30 мг/кг лекарства каждые четыре недели. Это почти втрое больше, чем в группе плацебо (7,7%). Уже через неделю после первой инфузии средний прирост гемоглобина составил 1,1 г/дл. Те, кто получал Imaavy, также сократили прием преднизолона на 15,1% (в группе плацебо — на 3,9%). Значительно улучшилось и их общее самочувствие: по шкале FACIT-Fatigue, оценивающей выраженность хронической усталости (всего — до 52 баллов), средний прирост от первоначальных значений составил 3,4 балла (в группе плацебо — 0,6).

Среди частых побочных эффектов — отеки конечностей, диарея и лихорадка. Кроме того, препарат увеличивает риск инфекций и может вызывать серьезные аллергические реакции.

J&J приобрела права на нипокалимаб в результате поглощения биотехнологической компании Momenta Pharmaceuticals в 2020 году. Сделка обошлась фармгиганту в 6,5 млрд долл. Годом ранее, в апреле 2025 года, FDA одобрило Imaavy для лечения генерализованной миастении. Препарат стал третьим блокатором FcRn в Штатах против этого нервно-мышечного заболевания — после Vyvgart (эфгартигимод/efgartigimod), принадлежащий Argenx, и Rystiggo (розаноликсизумаб/rozanolixizumab) бельгийской UCB.

В настоящее время нипокалимаб проходит III фазу сразу нескольких параллельных КИ. Разработка изучается при синдроме Шегрена (DAFFODIL, NCT06603090), гемолитической болезни плода и новорожденного (AZALEA, NCT05912517), аллоиммунной тромбоцитопении плода и новорожденного (FREESIA-1, NCT06449651 и FREESIA-2, NCT06533098), хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (ARISE, NCT05327114), системной красной волчанке (GARDENIA, NCT07438496) и идиопатической воспалительной миопатии (SPIREA, NCT05379634).