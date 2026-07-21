Глава IRIS Галина Орлова предложила дифференцированный подход к аккредитации фармспециалистов

Необходимо применять дифференцированный подход к процедуре периодической аккредитации фармспециалистов, считает генеральный директор партнерства аптечных сетей IRIS Галина Орлова. Ввести упрощенную систему периодической аккредитации для тех специалистов, которые проработали в аптеке более десяти лет, предложила она в ходе круглого стола фракции «Новые люди» на тему «Аптечный рынок: рентабельность, конкуренция, кадры», передает корреспондент «ФВ».

Действующая система аккредитации предъявляет единые требования как к молодым специалистам, так и к провизорам и фармацевтам со стажем работы 10, 20 и более лет, напомнила Галина Орлова. При этом с марта текущего года вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым прохождение аккредитации возможно только при личном присутствии — ранее допускался онлайн-формат.

«Аккредитация должна подтверждать профессиональную компетентность и защищать интересы пациентов в первую очередь. А трудность ее получения — как финансовая нагрузка, так и временнáя — может привести к тому, что этой помощи и профессионального консультирования пациентов будет не хватать», — подчеркнула она.

По мнению Галины Орловой, целесообразно рассмотреть возможность автоматического подтверждения стажа и образования через государственные реестры. Кроме того, она высказала идею засчитывать корпоративное обучение, которое аптечные сети проводят за свой счет, в счет обязательных образовательных требований, дополнив его бесплатным коротким модулем по изменениям в законодательстве и правилам безопасности отпуска лекарств.

Особое внимание глава IRIS обратила на проблему доступности процедуры аккредитации для специалистов из удаленных регионов. Необходимость личного присутствия при прохождении аккредитации может стать дополнительным барьером и сподвигнуть фармацевтов и провизоров к уходу в другие отрасли.

Галина Орлова также напомнила, что в настоящее время действует период «амнистии» для своевременно поданных документов, который продлен до 1 января 2027 года. «А затем его не будет. И по сути сотрудник, который находится в периоде аккредитации или подал документы, но еще не получил ответ, не сможет иметь право на работу», — сказала она.