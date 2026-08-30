Главные новости недели

1. «Герофарм» не сможет участвовать в конкурсе Минпромторга РФ на получение субсидий из-за включения в реестр недобросовестных поставщиков. Суд отказал компании, несмотря на доводы о репутационных и экономических последствиях.

2. ФАС России признала три фармкомпании нарушившими рекламное законодательство. Они рекламировали рецептурные препараты на сайте Ассоциации междисциплинарной медицины.

3. С 15 августа 2026 года вступили в силу изменения в ряд законов, касающихся обращения лекарственных средств и лицензирования деятельности по их производству. Надзорным органам предоставлена возможность оперативно пресекать выявленные нарушения правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. Эксперты рассказали, как это отразится на отрасли и что делать производителям.

4. Минздрав России выдал компании «Отисифарм» разрешение на исследование первого дженерика препарата «Триттико», который назначают для лечения депрессивных расстройств с тревогой и без нее. Оригинальное средство производит итальянская Angelini Pharma.

5. Минпромторг РФ разработал изменения в правила маркировки товаров. Оператор системы сможет проверять участников оборота с выездом на производство или дистанционно, чтобы подтвердить достоверность сведений о вводе товаров в оборот.