Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Главные новости недели

30.08.2026
13:25
ДинаКоблова
Представляем топ-5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. «Герофарм» не сможет участвовать в конкурсе Минпромторга РФ на получение субсидий из-за включения в реестр недобросовестных поставщиков. Суд отказал компании, несмотря на доводы о репутационных и экономических последствиях.

2. ФАС России признала три фармкомпании нарушившими рекламное законодательство. Они рекламировали рецептурные препараты на сайте Ассоциации междисциплинарной медицины.

3. С 15 августа 2026 года вступили в силу изменения в ряд законов, касающихся обращения лекарственных средств и лицензирования деятельности по их производству. Надзорным органам предоставлена возможность оперативно пресекать выявленные нарушения правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. Эксперты рассказали, как это отразится на отрасли и что делать производителям.

4. Минздрав России выдал компании «Отисифарм» разрешение на исследование первого дженерика препарата «Триттико», который назначают для лечения депрессивных расстройств с тревогой и без нее. Оригинальное средство производит итальянская Angelini Pharma.

5. Минпромторг РФ разработал изменения в правила маркировки товаров. Оператор системы сможет проверять участников оборота с выездом на производство или дистанционно, чтобы подтвердить достоверность сведений о вводе товаров в оборот.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.