Главные новости недели

1. Юбилейная 20-я конференция «ФармПроекции» прошла в Минске 3—4 сентября. На мероприятии эксперты обсудили причины снижения объемов потребления лекарств и драйверы роста фармрынка, совершенствование офсетных контрактов и будущее производственных аптек.

2. Российские производители стерильных лекарственных средств просят дать им больше времени на переход на новые требования GMP ЕАЭС. По их мнению, выполнить необходимый объем работ до 28 декабря в условиях текущей неопределенности весьма проблематично, требуется переходный период.

3. Минздрав России приостановил действие РУ лекарственного препарата «Декарис» (МНН левамизол). Препарат используют для лечения гельминтных инвазий, вызванных Ascaris lumbricoides, Necator americanus и Ancylostoma duodenale.

4. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу американской компании Vertex Pharmaceuticals по делу о продлении действия принудительной лицензии. «Медицинская исследовательская компания» в апреле 2025 года обратилась в Арбитражный суд с иском о получении принудительной лицензии на препарат от муковисцидоза до окончания срока патентов и выиграла его в первой и апелляционной инстанциях. Теперь дело будет пересмотрено.

5. Больше половины специалистов фармотрасли регулярно перерабатывают. Нормированным восьмичасовым рабочим днем могут похвастаться чуть более 40%. При этом уровень доходов не поспевает за растущей нагрузкой. Почти половина респондентов открыты к предложениям. Какие еще тренды наметились на рынке труда в 2026 году, выяснил «ФВ».