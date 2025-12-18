Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармПроекции 2026
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о бумажном согласии на участие в КИ

18.12.2025
12:21
ДинаКоблова
Законопроект, которым разрешается оформлять информационный листок пациента о согласии на участие в КИ в бумажном или электронном виде, принят во втором и третьем чтениях Госдумой РФ. Ко второму чтению появилась поправка, касающая электронной подписи.
Фото: 123rf.com

Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект № 925750-8, которым предлагается внести изменения в закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Документом вносятся изменения в части предоставления согласия на участие в клинических исследованиях (КИ) препаратов.

Сейчас согласие можно подать только в электронном виде, что, как указывают авторы поправок в пояснительной записке, создает «искусственное ограничение для граждан» участвовать в проведении КИ. Документом вводится возможность предоставить согласие в бумажном виде, с подписью пациента или его законного представителя.

Кроме того, если в редакции документа, одобренной в первом чтении, электронный документ можно было подписать только усиленной квалифицированной или простой электронной подписью через ЕСИА, то в поправках ко второму чтению добавили также усиленную неквалифицированную электронную подпись.

Бумажный документооборот был заменен на электронный Федеральным законом № 61-ФЗ от 30.01.2024. Вернуть бумажную версию согласия пациента планируют уже несколько лет. Как ранее сообщил «ФВ» генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, поправки необходимо внести в этом году, чтобы не столкнуться с ограничениями для участников КИ.

Проект поправок был внесен в Госдуму РФ в мае 2025 года.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.