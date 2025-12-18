Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об электронных зачетных книжках

Депутаты Госдумы РФ одобрили сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 823683-8, которым предлагается ввести электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Изменения намерены внести в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно проекту студенты вузов, ординаторы и аспиранты смогут получить доступ к электронным студенческим билетам и зачетным книжкам через:

электронные информационные ресурсы своего учебного заведения,

портал госуслуг,

мессенджер МАХ.

При этом сохранится возможность оформления студенческих билетов и зачетных книжек и в бумажном виде, по личному заявлению обучающегося. Для студентов вузов, связанных с обороной и безопасностью, электронные студенческие билеты и зачетки вводиться не будут.

Эксперимент по введению электронных студенческих билетов и зачетных книжек проходит в России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Возможность оформить электронный студенческий билет пользуется популярностью у обучающихся, указано в пояснительной записке к проекту. По данным Минцифры РФ, более 1,5 млн студентов из 174 организаций-участников эксперимента уже могут воспользоваться новым сервисом, оформив его через портал Госуслуг. Более 300 тыс. электронных студенческих билетов уже загружено и готово к использованию

«Студенты имеют право предъявить студенческий билет, показав QR-код на экране смартфона. Еще более 90 вузов планируют подключить эту возможность в ближайшее время. Электронные студенческие билеты действуют наравне с бумажными, а студенты могут их использовать по желанию», — пишут авторы документа.

Согласно проекту все вузы и научные организации обяжут загрузить данные о действующих студенческих документах в единую федеральную информационную систему до 1 марта 2026 года.