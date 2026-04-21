Госдума РФ приняла закон о передвижных аптечных пунктах 

Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов. Законопроект был поддержан единогласно, передает корреспондент «ФВ».

Эксперимент по торговле лекарствами через передвижные аптеки начнется с 1 сентября 2026 года. Порядок его проведения определит правительство РФ. Приобрести можно будет не только самые распространенные препараты, но и рецептурные (за исключением в том числе содержащих психотропные и наркотические вещества, а также требующих особых условий хранения) по предварительному заказу.

Ко второму чтению текст законопроекта был дополнен 12-ю поправками. Автомобиль должен иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта.

«Доработанные детали законопроекта свидетельствуют, что речь идет не об автолавках, а о полноценных структурных подразделениях аптечных организаций, которые должны быть оснащены оборудованием для соблюдения температурного режима, подключены к системе маркировки», — отметила председатель Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Однако положения законопроекта не распространяются на льготное лекарственное обеспечение, и это снижает социальную значимость эксперимента, добавила депутат.

«Значительная часть жителей сел сегодня — это пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, они имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Получается, что для них передвижной аптечный пункт бесполезен: им все равно придется ехать в поликлинику за бесплатными лекарствами», — пояснила Нина Останина.

Она обратила внимание и на запрет на продажу препаратов, которые требуют температуры хранения ниже 15 °C. «Это выводит из ассортимента значительную часть жизненно важных препаратов. Получается, что передвижной пункт сможет продать таблетки от давления, но семья не приобретет антибиотик в сиропе для больного ребенка, если в инструкции указано, что его необходимо хранить при температуре до 10 °C. Поэтому базовые детские препараты остаются недоступными», — сказала Нина Останина.

Предполагается, что в эксперименте примут участие в основном государственные аптечные сети, отметил председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов. «У нас достаточно много регионов, где нет государственной сети или она очень маленькая: им будет сложно реализовывать этот эксперимент», — сказал он, предложив подключаться к эксперименту крупным коммерческим аптечным сетям. Они должны брать на себя маршруты в зависимости от доли в регионе, уверен депутат. Сергей Леонов добавил, что «по всем расчетами передвижные аптечные пункты не должны быть убыточными».

Однако предыдущие эксперименты по доставке препаратов жителям отдаленных территорий показали, что затраты компании были вдвое выше, чем выручка. Госсети готовы развивать эксперимент, но называют его исключительно социально значимым проектом.