Законопроект о передвижных аптеках внесен на рассмотрение в Госдуму РФ
Группа депутатов во главе с Евгением Нифантьевым внесла на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект № 1100211-8 о запуске трехлетнего эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
Эксперимент пройдет с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Правительство РФ определит субъекты, в которых он будет проходить, а также положение о порядке проведения пилота, в том числе требования к участникам — аптечным организациям.
|Передвижной аптечный пункт, согласно документу, — это структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.
Проектом ограничивается перечень лекарственных препаратов, реализуемых передвижными аптечными пунктами. Не допускается реализация:
- лекарств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
- лекарств, содержащих сильнодействующие вещества,
- радиофармацевтических препаратов;
- иммунобиологических препаратов;
- препаратов, для которых температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия;
- спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта более 25%;
- препаратов, изготовленных аптечными организациями.
Как следует из пояснительной записки, пилотный проект не повлечет закрытие существующих аптечных организаций, поскольку законом прямо ограничивается торговля вне населенных пунктов и там, где уже есть аптеки.
«Важно, что в таких передвижных аптечных пунктах будет гарантироваться качество лекарственных препаратов, обеспечен температурный режим. Отпускать препараты там будет фармацевтический работник», — добавил Евгений Нифантьев.
|
Весной 2024 года Росздравнадзор проводил эксперимент «Передвижные аптечные пункты» в трех субъектах — в Краснодарском, Красноярском краях и Республике Хакасия. Сеть «Губернские аптеки» также участвовала в пилотном проекте. Предприятие организовывало выездную торговлю лекарствами в населенные пункты шести районов Красноярского края, где нет ни аптечных организаций, ни фельдшерско-акушерских пунктов с лицензией на фармдеятельность. Всего в эксперименте участвовал 31 населенный пункт. Как отметили в организации, население положительно оценило работу мобильных аптек.
Ранее Минздрав РФ высказывал опасения относительно реализации эксперимента, касающиеся соблюдения правил хранения и перевозки препаратов.
Как сообщил зампредседателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев, как минимум десять регионов готовы запустить проект, но финансировать его будут участники за счет собственных средств.
