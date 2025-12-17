Законопроект о передвижных аптеках внесен на рассмотрение в Госдуму РФ

Группа депутатов во главе с Евгением Нифантьевым внесла на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект № 1100211-8 о запуске трехлетнего эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Эксперимент пройдет с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Правительство РФ определит субъекты, в которых он будет проходить, а также положение о порядке проведения пилота, в том числе требования к участникам — аптечным организациям.

Передвижной аптечный пункт, согласно документу, — это структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.

Проектом ограничивается перечень лекарственных препаратов, реализуемых передвижными аптечными пунктами. Не допускается реализация:

лекарств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;

лекарств, содержащих сильнодействующие вещества,

радиофармацевтических препаратов;

иммунобиологических препаратов;

препаратов, для которых температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия;

спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта более 25%;

препаратов, изготовленных аптечными организациями.

Как следует из пояснительной записки, пилотный проект не повлечет закрытие существующих аптечных организаций, поскольку законом прямо ограничивается торговля вне населенных пунктов и там, где уже есть аптеки.

«Важно, что в таких передвижных аптечных пунктах будет гарантироваться качество лекарственных препаратов, обеспечен температурный режим. Отпускать препараты там будет фармацевтический работник», — добавил Евгений Нифантьев.