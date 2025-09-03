iHerb приостановил поставки мелатонина в Австралию из-за передозировок у детей

Американский интернет-ритейлер iHerb приостановил продажу добавок с мелатонина в Австралии на фоне роста случаев отравлений среди детей. Об этом пишет австралийская газета The Age.

Причиной были мелатониносодержащие жевательные конфеты, визуально неотличимые от обычных кондитерских изделий. Информационный токсикологический центр Западной Австралии сообщил, что количество звонков на его горячую линию из-за передозировок мелатонином увеличилось со 175 случаев в 2018 году до 322 в 2025-м. Как отмечается, на минувшей неделе произошел резкий всплеск заболеваемости, в основном (90%) среди детей, которые жаловались на боли в животе и чрезмерную сонливость.

В Австралии мелатонин классифицируется как лекарство. Регулятор одобрил его использование только для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизмом и синдромом Смит-Магенис — исключительно по рецепту врача. Однако добавки с мелатонином можно было беспрепятственно заказать через iHerb.

Аналогичная картина наблюдалась и в США, где отравления мелатонином среди детей приобрели масштабы эпидемии. Количество обращений в токсикологические центры выросло на 530% с 2012-го по 2021 год — с 8337 до 52 563 случаев. В 2021 году почти 5% случаев детских интоксикаций были вызваны чрезмерным употреблением мелатонина. За указанный период два ребенка в возрасте трех и 13 месяцев скончались (прямая связь не подтверждена), пятерым понадобилась искусственная вентиляция легких.

Мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы. Его уровень повышается в вечернее время, готовя организм ко сну. Добавки стали особенно популярными среди родителей, пытающихся обеспечить детям качественный сон.