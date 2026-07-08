ИИ Anthropic займется разработкой лекарств

Anthropic представила Claude Science — рабочую среду для научного сообщества на базе искусственного интеллекта (ИИ) — и сообщила о планах заняться разработкой лекарств. Платформа призвана объединить различные инструменты и массивы данных в едином рабочем пространстве.

Портал The Verge приводит слова Эрика Кауэрер-Абрамса, руководителя направления наук о жизни в технологической компании. Он отметил, что акцент будет сделан на создании препаратов против «забытых» заболеваний — тех, что традиционно не привлекают достаточного финансирования из-за ограниченного коммерческого потенциала. При этом ни список целевых патологий, ни этапы будущей исследовательской работы не были озвучены.

Опрошенные The Verge эксперты указывают, что такая неясность отражает общую расплывчатость самого понятия «разработка лекарств с помощью ИИ». Его можно применять к любой стадии — от поиска действующих веществ и оптимизации их свойств до анализа информации, организации клинических испытаний (КИ) и даже производства, подчеркивает профессор Кембриджского университета и сооснователь биотехнологического стартапа CardiaTec Намшик Хан. Профессор Университетского колледжа Лондона Мэттью Тодд назвал формулировку «зонтичной фразой», прикрывающей крайне разнородный набор технологий.

ИИ действительно способен предлагать принципиально новые лекарственные молекулы для воздействия на белки, вовлеченные в патогенез конкретного заболевания. Это заметно ускоряет отбор наиболее перспективных химических соединений. Фармотрасль активно внедряет подобные инструменты. Однако от идеи до выхода препарата на рынок — колоссальная дистанция. Тодд считает, что до одобрения регуляторами первого медикамента, полностью созданного ИИ, еще далеко. Каждый этап по-прежнему требует непрерывного участия квалифицированных специалистов.

За последний год Anthropic нарастила найм биологов и открыла собственные экспериментальные лаборатории. По наблюдениям Хана, компания не просто расширяет штат, а целенаправленно привлекает экспертов, в том числе переманивая их из крупных фармкорпораций и престижных научных институтов. Тем не менее, даже при самом оптимистичном сценарии первые плоды подобных начинаний проявятся не раньше, чем через десятилетие.