ИИ-препарат показал омолаживающий эффект на молекулярном уровне

Экспериментальный препарат рентосертиб/rentosertib, созданный компанией Insilico Medicine с помощью искусственного интеллекта (ИИ), снизил расчетный биологический возраст участников фазы IIa клинических испытаний (КИ) NCT05938920. Работа опубликована в журнале Nature Biotechnology.

Исследование проходило в 2023–2024 годах на 21 площадке в Китае. Выборка состояла из 71 человека с идиопатическим легочным фиброзом (ИЛФ). Их разделили на четыре группы: первая перорально получала 30 мг рентосертиба один раз в сутки, вторая — ту же дозу, но дважды в сутки, третья — 60 мг один раз в сутки, четвертая — плацебо.

ИЛФ — хроническое прогрессирующее заболевание, при котором ткань легких постепенно замещается рубцовой (фиброзной). Это ухудшает способность органа насыщать кровь кислородом и в большинстве случаев приводит к дыхательной недостаточности.

Среди них отобрали 42 пациента (средний возраст — 67,1 года), кровь которого забирали четырежды: в первый день, а затем на второй, четвертой и 12-й неделях лечения. Образцы использовали для протеомного анализа — измерения концентрации 2841 белка и загрузки данных в шесть математических моделей, которые оценивают биологический возраст человека. Четыре из них были настроены для предсказания хронологического возраста, два других — для определения риска смерти и общего состояния здоровья.

В общей сложности провели 54 сравнительных анализа (шесть моделей × три временные точки × три дозировки). В 21 из них было отмечено статистически значимое уменьшение биологического возраста относительно исходных показателей после приема рентосертиба, тогда как в группе плацебо изменения были минимальными или отсутствовали вовсе.

Наиболее устойчивый эффект наблюдался в группе, принимавшей по 30 мг лекарства дважды в день, — статистически значимыми в ней признаны девять из 18 возможных сравнений. Среди тех, кто принимал 60 мг ежесуточно — семь, но именно у этой когорты наблюдалось самое значительное улучшение функции легких — это подтверждалось увеличением форсированной жизненной емкости легких (максимальная сила и скорость выдоха после глубокого вдоха). В этой же группе протеомные маркеры «омоложения» оказались наименее выраженными и согласованными. Расхождение заставило авторов пересмотреть мнение о том, что нормализация работы дыхательной системы напрямую влияет на биологический возраст.

Во всех группах, которым давали разработку, стал меньше расчетный возраст артериальной стенки — на 6,95–16,57 года, а также желудка, головного мозга, поджелудочной железы и иммунной системы. На 12-й неделе разрыв в результатах между группами был менее заметным, чем на четвертой. Исследователи интерпретируют это как выход на плато, а не угасание эффекта.

Рентосертиб блокирует TRAF2- и NCK-взаимодействующую киназу (TNIK), которая связана с развитием фиброза, хронического воспаления и старением клеток. Insilico нашла этот белок и разработала молекулу, способную воздействовать на него, благодаря ИИ за 18 месяцев — обычно в фармотрасли на это уходит два-три года. Биотехнологическая компания со штаб-квартирами в Нью-Йорке и Гонконге основана предпринимателем российского происхождения Алексеем Жаворонковым в 2014 году. Вслед за первичным размещением акций на Гонконгской бирже в конце 2025 года она заключила соглашения с французской Servier (на 888 млн долл.), китайскими Qilu Pharmaceutical (120 млн долл.) и Hengrui Therapeutics (66 млн долл.), и даже американской Eli Lilly (2,75 млрд долл.).

В статье подчеркивается, что выводы остаются предварительными и не доказывают способность медикамента замедлять общее старение организма. Выборка ограничена 42 испытуемыми, и все они страдали одним и тем же заболеванием. При этом сами протеомные «часы старения» до сих пор вызывают научные споры: не до конца ясно, насколько корректно они отражают реальные возрастные изменения.

Рентосертиб пока не одобрен регуляторами ни для одного показания. Летом 2026 года он перешел к III фазе КИ NCT07687459, которая должна завершиться в октябре 2029-го.