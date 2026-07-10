Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиПроизводство

Индийская Lupin отозвала 2,5 млн флаконов глазных капель с преднизолоном в США

10.07.2026
17:21
ВладимирЗаболотских
Индийская Lupin отозвала с рынка США 2,53 млн флаконов стероидных глазных капель. Причиной стали посторонние частицы, обнаруженные после жалобы дистрибьютора.
Фото: 123rf.com

Индийская фармацевтическая компания Lupin добровольно отозвала с американского рынка 2,53 млн флаконов офтальмологической суспензии с 1% преднизолона ацетата, говорится на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Причиной стало обнаружение посторонних частиц.

Преднизолона ацетат — рецептурный кортикостероид, назначаемый при воспалениях глаза, поддающихся лечению стероидными средствами. Он эффективен при поражениях конъюнктивы, век, роговицы, глазного яблока и структур переднего сегмента глаза. Действующее вещество было зарегистрировано FDA еще в 1955 году, а в 2024 году на рынок вышел дженерик производства Lupin.

Среди основных показаний — тяжелая форма аллергического конъюнктивита, воспалительные проявления при розацеа, поверхностный точечный кератит, герпетический кератит, циклит и ирит. Препарат также используют для снижения отечности и боли после операций (например, после удаления катаракты) и при травматических повреждениях роговицы различного генеза (химических, термических, радиационных).

Инородное вещество выявили после того, как дистрибьютор лекарства в Штатах Hilco Vision направил официальную жалобу. Регулятор отнес инцидент ко II классу опасности — препарат может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, но они носят временный характер и поддаются лечению. Указывается, что посторонние компоненты в суспензии способны травмировать поверхность глаза, роговицы, усилить воспаление и создать условия для развития вторичной инфекции из-за нарушения естественных защитных барьеров органа.

Точный состав обнаруженных частиц пока остается неизвестным. Из оборота изъяты флаконы объемом 5, 10 и 15 мл.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.