Индийская Lupin отозвала 2,5 млн флаконов глазных капель с преднизолоном в США

Преднизолона ацетат — рецептурный кортикостероид, назначаемый при воспалениях глаза, поддающихся лечению стероидными средствами. Он эффективен при поражениях конъюнктивы, век, роговицы, глазного яблока и структур переднего сегмента глаза. Действующее вещество было зарегистрировано FDA еще в 1955 году, а в 2024 году на рынок вышел дженерик производства Lupin.

Среди основных показаний — тяжелая форма аллергического конъюнктивита, воспалительные проявления при розацеа, поверхностный точечный кератит, герпетический кератит, циклит и ирит. Препарат также используют для снижения отечности и боли после операций (например, после удаления катаракты) и при травматических повреждениях роговицы различного генеза (химических, термических, радиационных).