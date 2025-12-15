Исследователи выяснили, где и как россияне приобретают БАД

Среди потребителей БАД в России превалируют женщины в возрасте 29—44 лет с высшим образованием и доходом более 90 тыс. руб. в месяц. Решение о начале приема биодобавок преимущественно основывается на результатах анализов, консультации с врачом. Таковы итоги исследования HealthIndex в III квартале текущего года, следует из отчета компании «Ипсос Комкон» (имеется в распоряжении «ФВ»).

В III квартале в структуре принимающих БАД увеличилась доля тех, кто делает это часто: один или несколько раз в день. Их вес в общем количестве потребителей биодобавок составил 68,5% (в аналогичный период прошлого года — 63,8%). Несколько увеличилась и доля тех, кто принимает БАД несколько раз в неделю: с 17,1 до 19,2% за обозначенный период.

Средние затраты часто принимающих БАД за последние три месяца составили 3137 руб. При этом они несколько ниже, чем второй группы — тех, кто принимает биодобавки несколько раз в неделю, — 3261 руб.

Среди лидирующих факторов, влияющих на решение о приеме БАД: результаты анализов, консультации с врачом, рекомендация знакомых/друзей/родственников, информация в интернете. При этом исследователи обратили внимание на различия среди разных возрастных групп:

представители «серебряного» поколения (59+) больше, по сравнению с другими поколениями, прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых (почти 30% респондентов старшего возраста) и к медицинским ТВ-передачам (почти каждый десятый в этой возрастной группе выбрал такой вариант ответа);

поколение X (45—58 лет) делает выбор, основываясь на результатах анализов и консультациях с врачом (почти 30%);

у поколения Y (29—44 лет) в приоритете информация в интернете и рекомендации других специалистов (тренера, косметолога и пр.);

на выбор поколения Z (16—28 лет) больше, чем на других, влияет реклама.

Изучая факторы выбора БАД в динамике, исследователи компании «Ипсос Комкон» обратили внимание на рост в III квартале таких факторов, как низкая цена (23,7% среди принимавших БАД) и «марку легко найти в наличии» (почти каждый десятый потребитель БАД из числа респондентов). Несколько сдали позиции по сравнению со II кварталом такие факторы, как «доверие марке, производителю» и «предыдущий опыт применения марки».

44,8% опрошенных отметили, что покупают БАД в аптеках, а 25,6% — на маркетплейсах. Это два самых популярных ответа.

Исследователи обратили внимание на корреляцию приема БАД и подписки потребителя хотя бы на одного врача-блогера. В категориях «для улучшения состояния кожи, волос и ногтей», «для повышения иммунитета», «для похудения» и «для улучшения пищеварения» потребление значимо выше у подписчиков по сравнению с генеральной совокупностью. При этом потребителям БАД, подписанным на врачей-блогеров, свойственно выбирать альтернативные места покупки: неспециализированные гипермаркеты, магазины косметики.

Потребители БАД активнее ищут в интернете информацию о болезнях и методах лечения: 64 против 50,1% среди генеральной совокупности.





