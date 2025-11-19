Новости
J&J приобретет разработчика технологии самоуничтожения рака за 3 млрд долларов

19.11.2025
18:24
ВладимирЗаболотских
J&J получит за 3 млрд долл. новые противоопухолевые разработки. Фармгигант решил купить компанию, основанную профессором Йельского университета. Им удалось разработать технологию самоуничтожения раковых клеток.
Фото: jnj.com

Johnson & Johnson (J&J) объявила о покупке биотехнологической компании Halda Therapeutics за 3,05 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе американской корпорации.

Сделка добавит ей в портфель новые противоопухолевые разработки. Одна из них — HLD-0915. Сейчас пероральный препарат проходит I/II фазу клинических испытаний с участием людей, страдающих от метастатического кастрационно-резистентного рака простаты. В I фазе уровень онкомаркера упал более чем вдвое у 59% участников.

J&J уже продает два препарата, одобренные для лечения рака простаты, — «Эрелада» (апалутамид) с 2018 года и Akeega (абиратерон ацетат + нирапариб) с 2023-го. Также у нее есть четыре экспериментальных средства от этого онкозаболевания, которые пока не получили одобрение регуляторов, HLD-0915 станет пятым.

Еще один актив, который достанется производителю, — это технология управляемых химер принудительного сближения молекул (RIPTAC). Она работает как скрепка между белками, один из которых особенно активно производит опухолевые клетки, а второй управляет базовыми процессами их жизнедеятельности. Такая связка приводит к гибели новообразования.

Halda основал профессор Йельского университета Крейг Крюз, стоявший у истоков создания PROTAC (протеолиз-таргетированной химеры) — технологии, маркирующей нежелательные белки убиквитином, что приводит к их уничтожению протеасомами (белковыми комплексами внутри клеток, утилизирующими отходы). Он же изобрел RIPTAC.

