К реестру медицинских изделий Росздравнадзора подключились маркетплейсы

12.11.2025
10:34
МарияГордеева
Четыре крупнейших онлайн-площадки интегрированы с реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Проверить легальность продукции теперь можно напрямую из карточки товара, сообщили в надзорной службе.
Мария Мигеева | Фото: Мария Гордеева

«Вайлдберриз», «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», «Озон» интегрированы с реестром медицинских изделий Росздравнадзора, об этом сообщила замначальника управления организации госконтроля и регистрации медизделий Росздравнадзора Мария Мигеева на конференции Novamed.

«При создании новых карточек товаров продавцы обязаны указывать регистрационное удостоверение, а покупатели могут напрямую переходить по ссылке на сайт Росздравнадзора для проверки подлинности данных», — сказала она.

Мария Мигеева отметила, что маркетплейсы взяли на себя обязательство до конца года привести в соответствие с этими требованиями все товарные карточки, заведенные до 1 марта 2025 года.

Меры были приняты в ответ на продажу на онлайн-площадках медицинских изделий с неустановленным происхождением и без необходимых документов. Ранее участники рынка сообщали, что медизделия на маркетплейсах продаются с сертификатами ЕврАзЭс, которые якобы заменяют регудостоверения, или с письмами о гарантии получения регудостоверения.

Спикер напомнила, что допуск к обращению медизделий на территории России сегодня подтверждается наличием регистрационного удостоверения, выданного по национальной процедуре; регистрационным удостоверением, полученным в рамках законодательства Евразийского экономического союза, и реестровой записью о подтверждении регистрации медицинского изделия с 1 марта 2025 года, которая размещается на сайте Росздравнадзора.

Результаты контроля в 2025 году

В этом году Росздравнадзор выявил 133 недоброкачественных медицинских изделия, 61 незарегистрированное медизделие, а также 14 фальсифицированных. Также зафиксировано 43 отзыва продукции производителями.

В 2025 году было проведено 327 контрольно-надзорных мероприятий, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, однако объем профилактической работы вырос в разы. В прошлом году было проведено 2030 профилактических мероприятий, на текущий момент — уже более 11 тысяч.

