Как фармпроизводителям избежать включения в Реестр недобросовестных поставщиков

Московские компании «Адиком» и «Лина М» избежали включения в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП), хотя не исполнили всех своих обязательств по контрактам с Минпромторгом России. Споры возникли из-за того, что исполнители не выполнили финальный этап НИОКР по разработке онкопрепаратов. Сначала ведомство в одностороннем порядке расторгло контракты, а затем обратилось в ФАС о внесении исполнителей в РНП. Почему суды признали правоту ФАС России, разобрался «ФВ».

Кейс 1

В 2012 году между Минпромторгом РФ и компанией «Адиком» был заключен контракт на проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Трансфер зарубежных разработок лекарственного средства — комбинированного метаболического индуктора апоптоза опухолевых клеток, предназначенного для лечения онкологических заболеваний у детей и взрослых, и проведение его доклинических и клинических исследований». Стоимость контракта — 147,9 млн руб., срок выполнения — до 27 ноября 2015 года. Однако четвертый этап — клинические исследования препарата — так и не был выполнен. Заказчик принял 1—3 этапы и полностью оплатил их, а также перевел аванс на 4 этап.

Поскольку цель НИОКР не достигнута: результат, имеющий потребительскую ценность для заказчика, отсутствует, обязательства по контракту «Адиком» не исполнил, заключил Минпромторг РФ и в июле 2024 года обратился в Арбитражный суд Москвы о расторжении контракта, взыскании неосновательного обогащения в размере 120 млн руб. и неустойки в 14,7 млн руб. В январе того же года суд иск частично удовлетворил: расторг контракт и взыскал в общей сложности 125 млн руб., уменьшив сумму неустойки до 5 млн руб. Апелляционная и кассационные инстанции оставили решение без изменения.

22 апреля этого года Минпромторг России направил сведения в ФАС РФ для включения компанию «Адиком» в РНП, но получил отказ. Ведомство обжаловало его в Арбитражном суде Москвы.

Заказчик мог расторгнуть контракт на НИОКР еще в 2016 году, когда узнал о невыполнении одного из пунктов, но сам допустил просрочку, указал суд. Возможность включения в РНП ограничена двухлетним сроком с момента возникновения основания, следует из текста судебного акта, который 14 ноября вступил в законную силу.

«У ФАС России не возникло обязанности по включению сведений о заявителе в реестр, в том числе ввиду непроявления должной степени заботливости и осмотрительности, выраженной в первую очередь несвоевременным направлением в адрес антимонопольного органа сведений о заявителе для включения в РНП», — констатировал суд.

Данное дело примечательно тем, что иллюстрирует устоявшийся в судебной практике подход, согласно которому отсутствует безусловная обязанность ФАС России по включению сведений о хозяйствующем субъекте в РНП без оценки его действий в каждом конкретном случае, а также изучения его репутации как участника госзакупок (давно ли участвует в госзакупках, имеет ли претензии со стороны заказчиков), говорит советник юридической фирмы Lidings Юлия Кузьменко.

«Участникам фармрынка, чья деятельность связана со сферой госзакупок, рекомендуется внимательно относиться к условиям госконтракта, предусматривающим порядок его исполнения, — отмечает эксперт. — Регулятор всегда оценивает направленность воли и реальные действия сторон. Высшие судебные инстанции неоднократно подчеркивали, что без исследования обстоятельств и причин неисполнения контракта нельзя включать данные в РНП (например, имела ли место приемка работ и их последующая оплата после нарушения обязательств, связанных с просрочкой этапов выполнения НИОКР с определенным сроком исполнения)».

Кейс 2

Минпромторг РФ заключил контракт с компанией «Лина М» на проведение НИОКР «Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белкововекторной доставки антиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний и проведение его доклинических и клинических исследований» стоимостью 150 млн руб. в декабре 2014 года. Срок окончания работ — 30 октября 2017 года.

В июле 2024 года заказчик обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о расторжении контракта. Как и в первом случае, причиной послужило невыполнение 4 этапа НИОКР. Иск был удовлетворен, после чего компания подала апелляционную жалобу. При рассмотрении суд учел, что «в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкозаболевания вне зависимости от стадии заболевания». Минпромторг России заявил, что эффективность и безопасность препарата устанавливается путем проведения нескольких фаз клинических испытаний, а у спорного препарата на тот момент не была закончена даже I фаза.

«Давать заключение об эффективности и безопасности лекарственного препарата на данном этапе как минимум преждевременно. Отметим, что это заключение также не входит (и не может входить) в предмет рассмотрения судом», — прокомментировали текст решения суда в Минпромторге РФ.

Апелляция тем не менее с расторжением контракта согласилась, но размер взыскания (неотработанный аванс) снизила до 14 млн руб.

В апреле того же года последовало обращение Минпромторга РФ в ФАС России о включении организации «Лина М» в РНП. Антимонопольная служба также отказала. Арбитражный суд Москвы, в котором ведомство обжаловало отказ, 31 октября поддержал ФАС РФ по тем же основаниям, что и в первом деле.

Для регулятора аргументом в пользу невключения в РНП будет наличие доказательств, направленных на сохранение действия контракта, комментирует Юлия Кузьменко. Равно как и наличие у компании релевантного опыта выполнения работ в соответствии с Законом о контрактной системе, количество и внушительная сумма исполненных контрактов будут оценены в совокупности с указанными обстоятельствами.

«Если госзаказчик не обнаруживает в просрочке грубого нарушения баланса интересов сторон контракта, продолжает его исполнять, принимая отдельные этапы работ и оплачивая их, то заявление о включении контрагента в РНП, предъявляемое постфактум в свете расхождения с реальными действиями госзаказчика по контракту, будет с большой долей вероятности расценено регулятором как недобросовестное поведение госзаказчика», — резюмирует эксперт.

«ФВ» направил запросы сторонам споров.