Как трактуют доступность льготных лекарств регулятор и пациенты

Более половины (61,2%) лидеров пациентских НКО, опрошенных Всероссийским союзом пациентов*, назвали недоступность льготных лекарств актуальной проблемой в системе медицинской помощи. Лишь примерно каждый десятый респондент признал, что ситуация с доступностью лекарственной помощи стала лучше в текущем году. Такие данные были представлены в рамках XVI Всероссийского конгресса пациентов и вызвали бурную дискуссию, передает корреспондент «ФВ».

Среди льготников (84% от всех опрошенных) около 70% сказали, что сталкивались с нарушением прав на лекарственное обеспечение. Покупали лекарства, которые положены им бесплатно, 63,5%. Когда их спросили, по какой причине им пришлось заплатить за медикаменты собственные деньги, свыше 47% указали, что их не устраивает аналог, предложенный им по льготе, и что они предпочитают принимать препарат, который считают лучшим. Порядка 30% респондентов указали в качестве причины отсутствие льготного лекарства в аптеке. Менее 9% признались, что у них не было времени или возможности сходить за льготным рецептом или в аптечный пункт, который обслуживает льготников.

«То, что люди покупают лекарства, так как их не устраивает аналог, — тема для серьезной дискуссии, — прокомментировал итоги опроса сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв. — Стоит подумать о консолидации усилий фармпроизводителей, регуляторов, пациентских организаций, врачебного сообщества для разъяснения принципов взаимозаменяемости и процедуры вывода отечественных лекарственных препаратов на рынок».

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев попросил ВСП направить в Минздрав России данные исследования, а также формулировки, которые использовались во время опроса.

«Отмечу, что сегодня по ЖНВЛП в среднем у нас 8-месячный запас лекарственных препаратов, — подчеркнул представитель Минздрава РФ. — Нам надо крайне тщательно проанализировать представленные материалы, включая их методологию».

«Когда мы говорим «Я не хочу этот лекарственный препарат, дайте мне обязательно импортный», всегда возникает вопрос: давайте посмотрим на реальную эффективность, на сообщаемость фармаконадзора, — сказала руководитель Росздравнадзора России Алла Самойлова. — Никто не посылает данные о неэффективности препарата в систему фармаконадзора, в Росздравнадзор, хотя такая возможность есть и у пациента, и у врача».

По ее словам, если пациент считает, что лекарство, которое ему назначили, неэффективно, если оно не оказывает нужного действия на заболевание, в обязательном порядке необходимо подавать сведения в фармаконадзор.

«Сегодня мы не видим рост подобных обращений, — заявила глава службы. — Поэтому у нас нет никаких юридических оснований снять с производства тот или иной лекарственный препарат, и в результате мы будем получать те обращения, о которых говорит Юрий Александрович (Жулёв), что, по мнению пациента, лекарственный препарат должен был быть другим».

«Если к тебе пациенты не обращаются с жалобами, это не значит, что у тебя все хорошо, — констатировал председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин. — Это значит, что они не верят, что ты можешь исправиться. Мы, как профессиональные участники дискуссий, иногда сами подливаем масла в огонь, когда искусственно противопоставляем лекарства инновационные дженерикам, российские иностранным. Конечно, это не может не сказываться на том, как пациенты воспринимают те или иные лекарственные средства, насколько доверяют им».

По его словам, такое отношение касается не только лекарств, любых товаров. Что с этим делать? «То же самое, что и раньше, продолжать работать и убеждать», — резюмировал Алексей Кедрин.

* Исследование проводилось в сентябре — ноябре 2025 года. В нем приняли участие 1880 хронических пациентов из 78 регионов и 134 НКО пациентов из 58 регионов.