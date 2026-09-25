Как закон о принципе «бери или плати» отразится на фарминдустрии

В октябре Госдума может приступить к рассмотрению законопроекта № 1272483-8, который был внесен 26 июня 2026 года и касается закрепления принципа «бери или плати» (take or pay) в Гражданском кодексе РФ. В случае принятия предлагаемых изменений наибольшую пользу из новеллы смогут извлечь площадки контрактного производства, рассказала «ФВ» советник юридической фирмы Lidings Юлия Кузьменко.

Смысл законопроекта

Принцип «бери или плати» заимствован из международных договоров, в том числе по поставке природного газа. Смысл условия в том, что поставщик получает согласованную оплату вне зависимости от того, выбрал ли покупатель весь оговоренный объем, а покупатель получает гарантированную доступность этого объема, объясняет эксперт. До сих пор механизм не был закреплен в Гражданском кодексе Российской Федерации, хотя применяется довольно часто, в частности, в соглашениях о контрактном производстве, отмечает Юлия Кузьменко.

«Площадка валидирует линию под конкретный продукт заказчика, проводит переоснащение, резервирует мощности и не может продать эту мощность другому производителю, — комментирует практику Юлия Кузьменко. — А заказчик вправе свободно выйти из договора при условии возмещения фактических расходов площадке или убытков в пределах разницы между ценой договора и оплаченной частью работ (в зависимости от квалификации договора в качестве оказания услуг или подрядного). Стороны предусматривали минимальные годовые обязательства, однако гарантий того, что суд не уменьшит причитающийся платеж, не было».

По ее словам, предлагаемые правки в ГК РФ этот риск производственной площадки снижают. Для проектов локализации производства это особенно важно, поскольку инвестиции производственной площадки зачастую осуществляются до появления стабильного спроса на локализованный продукт. В таких обстоятельствах принцип «бери или плати» позволяет заранее распределить между сторонами риск недозагрузки, констатирует эксперт.

В договоры «бери или плати» зачастую включаются механизмы, смягчающие негативные последствия условий «бери или плати» для покупателя и способствующие повышению надежности и исполнимости этого механизма, продолжает эксперт. К таким механизмам относятся:

МЕХАНИЗМ СОДЕРЖАНИЕ Право покупателя на добор товара в будущем (make up right) Право покупателя затребовать в будущих периодах объем товара, который был им оплачен, но не затребован. Такое право может быть ограничено: (1) определенным сроком, по истечении которого оно утрачивается; и (2) возможностью его реализации только при условии исполнения покупателем всех иных обязательств. Включение такого условия в договор затрудняет квалификацию условия take or pay как штрафного, позволяя утверждать, что покупатель, оплатив незатребованный объем товара, платит за возможность получить его в будущем. Для фармрынка данный механизм может иметь особое значение с учетом ограниченного срока годности препарата и необходимости соблюдения специальных условий их хранения и обращения. Дисконтированный «бери или плати» платеж Обязательство покупателя в случае отказа от приемки товара уплатить неполную стоимость согласованного объема товара, а процент от этой стоимости (например, 50–95% от полной стоимости). Оплата только произведенного товара Право поставщика на оплату возникает только при условии фактического производства им необходимого объема товара (даже если таковой не был затребован покупателем). Такое условие затрудняет возможность поставщика требовать оплаты товара, обязывая предварительно произвести его. Однако оно способствует подтверждению того, что take or pay платежи являются не санкцией, а платой за встречное предоставление (и может упростить процесс взыскания с покупателя оплаты при использовании поставочной модели). Механизм продажи непринятого товара третьим лицам Покупатель может обосновывать несоразмерность take or pay платежа ссылками на возможность поставщика продать товар третьим лицам и получить двойную выгоду, поэтому, чтобы обеспечить исполнимость права поставщика продать непринятый и неоплаченный товар третьим лицам, можно предусмотреть в договоре порядок его продажи, например, (1) до продажи незатребованного товара поставщик обязан хранить его в течение определенного срока, чтобы у покупателя сохранилась возможность оплатить и получить товар; (2) если покупатель оплатил, но не принял товар, поставщик вправе продать его третьим лицам (в том числе с дисконтом), а вырученные средства подлежат зачету в счет требования об оплате «бери или плати» платежа (в таком случае покупатель не сможет утверждать, что поставщик обогащается за счет двойной оплаты товара).

Суды рассматривали договорные конструкции с условием «бери или плати» по-разному. Одна из задач законопроекта — устранить разночтения в квалификации и легализации расчетных формул. В случае принятия предлагаемых изменений в ГК РФ суды продолжат выяснять, насколько честно согласовано условие и не навязано ли оно контрагенту, уверена эксперт. Чтобы минимизировать риски, компаниям необходимо обосновывать расчеты реальными затратами, а также структурировать условия так, чтобы выплаты не были квалифицированы в качестве штрафа, рекомендует Юлия Кузьменко.

Проект Федерального закона № 1272483-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации» подготовлен Министерством экономического развития России по поручению Президента РФ и поддержан Правительством РФ. Первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников охарактеризовал инициативу как введение платы за отказ от исполнения договора и как механизм гарантированного долгосрочного спроса на отечественную продукцию. По оценке Минэка, поставщик, вложившийся в производство под конкретный заказ, при отказе заказчика сегодня получает от 5 до 30% суммы контракта, что делает крупные инвестиции экономически неоправданными.

Что происходит на рынке контрактного производства

В России свыше 170 площадок, выпускающих лекарства по заказу (как на стадии готовой лекарственной формы, так и вторичной упаковки). Один из драйверов развития сегмента — широкое внедрение собственных торговых марок (СТМ) в ассортиментные матрицы аптечными сетями. За последние 5 лет (YTD’7) продажи лекарств СТМ увеличились в стоимостном выражении с 6,9 млрд до 24,9 млрд руб. (CAGR +38%), а в натуральном — с 28,9 млн до 77,7 млн упаковок (CAGR +28%), согласно данным «АльфаРМ». При этом широта и специфичность ассортимента не позволяют аптечной сети работать с одной контрактной площадкой.

В июле этого года Арбитражный суд Тульской области аннулировал лицензию тульского предприятия «Интерфарма» на производство лекарств. В 2025 году оно выпускало лекарства по контракту для 12 фармкомпаний, согласно данным «АльфаРМ». Теперь некоторые из них через суд пытаются вернуть деньги, перечисленные в качестве аванса. А региональное УФНС требует признать компанию банкротом. Судебное заседание назначено на 27 октября.

Другая контрактная площадка «Славянская аптека», изготовившая несколько партий препарата по заказу «Тривиум XXI» — владельца РУ на «Мелоксикам», столкнулась с тем, что контрагент не только не оплатил ее работу, но и отменил регистрацию своего препарата и обвинил производителя в изготовлении и продаже контрафакта, ранее писал «ФВ». Судебная тяжба шла несколько лет, пока в 2023 году стороны не заключили мировое соглашение. Заказчик полностью отказался от претензий, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак и фирменное наименование при производстве «Мелоксикама», а «Славянская аптека» выплачивает ему 54 млн руб. В этом году «Тривиум XXI» подал еще один иск к контрактной площадке о взыскании 112,7 млн руб., который принят судом к рассмотрению. Подробности спора пока неизвестны.