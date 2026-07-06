Суд аннулировал лицензию тульской «Интерфармы» на производство лекарств

По требованию Минпромторга России Арбитражный суд Тульской области аннулировал лицензию тульского предприятия «Интерфарма» на производство лекарств для медицинского применения. Резолютивная часть решения опубликована в системе «Мой арбитр», обратил внимание «ФВ». Судебный акт не вступил в силу и может быть обжалован.

Минпромторг РФ обратился в суд с иском об аннулировании лицензии компании «Интерфарма» на производство лекарственных средств для медицинского применения в апреле текущего года, писал «ФВ».

Второго декабря 2025 года Минпромторг РФ приостановил действие производственной лицензии «Интерфарма», о чем имеется соответствующая отметка в Реестре лицензий. Основание — несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушении лицензионных требований. Во время внеплановой проверки на предприятии вскрылось множество нарушений, вопросы возникли к производственным и складским помещениям, в том числе из-за риска контаминации (загрязнения). У производителя было время на работу над ошибками и даже план по устранению недостатков. Однако реализовать задуманное не получилось.

По сведениям «АльфаРМ», в прошлом году «Интерфарма» производила лекарства по контракту для 12 фармкомпаний. Теперь некоторые из них через суд пытаются вернуть деньги, перечисленные в качестве аванса. А региональное УФНС требует признать компанию банкротом. Заседание суда запланировано на 9 июля.