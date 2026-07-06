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Суд аннулировал лицензию тульской «Интерфармы» на производство лекарств

06.07.2026
11:00
ЕкатеринаПогонцева
Арбитражный суд Тульской области аннулировал лицензию тульского предприятия «Интерфарма» на производство лекарств. Таким образом он удовлетворил иск Минпромторга России.
Фото: 123rf.com

По требованию Минпромторга России Арбитражный суд Тульской области аннулировал лицензию тульского предприятия «Интерфарма» на производство лекарств для медицинского применения. Резолютивная часть решения опубликована в системе «Мой арбитр», обратил внимание «ФВ». Судебный акт не вступил в силу и может быть обжалован.

Минпромторг РФ обратился в суд с иском об аннулировании лицензии компании «Интерфарма» на производство лекарственных средств для медицинского применения в апреле текущего года, писал «ФВ».

Второго декабря 2025 года Минпромторг РФ приостановил действие производственной лицензии «Интерфарма», о чем имеется соответствующая отметка в Реестре лицензий. Основание — несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушении лицензионных требований. Во время внеплановой проверки на предприятии вскрылось множество нарушений, вопросы возникли к производственным и складским помещениям, в том числе из-за риска контаминации (загрязнения). У производителя было время на работу над ошибками и даже план по устранению недостатков. Однако реализовать задуманное не получилось.

По сведениям «АльфаРМ», в прошлом году «Интерфарма» производила лекарства по контракту для 12 фармкомпаний. Теперь некоторые из них через суд пытаются вернуть деньги, перечисленные в качестве аванса. А региональное УФНС требует признать компанию банкротом. Заседание суда запланировано на 9 июля.

Согласно сведениям ГРЛС, в апреле этого года «Интерфарма» получила регистрационное удостоверение на противогрибковое средство нафтифин (на российском рынке его реализуют несколько российских и иностранных игроков). Производителем указано ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», изготовителем фармсубстанции — фирма из Китая. Также тульская компания является держателем регистрационного удостоверения  на аминосалициловую кислоту из индийской субстанции. В качестве производственной площадки числится его собственное предприятие. Регистрацию на препарат с этим МНН тоже имеют несколько российских и индийских компаний.

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