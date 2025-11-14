Какое образование выбирают фармспециалисты

Кого опросили?

Союз «Профессиональное сообщество провизоров и фармацевтов» провел опрос среди 1143 фармспециалистов. Респонденты были набраны из всех ключевые профессиональных групп: первостольники, заведующие, офисные сотрудники аптечных сетей, преподаватели и медицинские представители. Стаж большинства из них (65%) более десяти лет. Основное ядро исследования (51%) составляют специалисты 36—55 лет — именно они определяют стандарты профессии и управляют аптеками. Молодежь (18—25 лет) — всего 12% респондентов, что сигнализирует о дефиците притока новых кадров. Почти 80% выборки — это первостольники и заведующие, то есть «голос реальной аптеки».

Большинство фармспециалистов относятся к обучению позитивно: более 92% видят в нем ценность. Открытый негатив встречается редко (около 7%), что говорит о том, что отторжения самой идеи обучения почти нет. Барьеры к обучению связаны не с установкой, а с практическими факторами (время, формат, качество контента), считают авторы исследования.

Опыт и обучение

В отрасли часто можно услышать, что чем старше специалист, тем меньше он хочет учиться и узнавать новое. Исследование показало, что абсолютный рекорд позитивного отношения к обязательному обучению среди возрастной группы 56+ — почти 87%. Они видят обучение как способ держаться «в профессии» и оставаться полезными.

«Исследование показывает, что 95% специалистов хотят учиться, и область их интересов находится именно в фарме и в развитии профессиональных компетенций. Мы согласны с этими результатами. В последнее время мы тоже фиксируем некоторое падение интереса к обучению продажам и рост интереса к таким дисциплинам, как фармакология, фармакотерапия, навыки фармконсультирования», — поделилась директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

В зоне риска оказались сотрудники со стажем 1—3 года: именно среди них формируется цинизм и скепсис к обучению. «Похоже, что в этот период формируется критичность: люди начинают обращать внимание, где обучение не совпадает с практикой», — говорит председатель союза «Профессиональное сообщество провизоров и фармацевтов» Александр Тягунов.

Среди эмоций, сопровождающих обязательное обучение, 83% опрошенных назвали интерес или благодарность. Это сильный капитал для развития обучения, но при этом фактически половина сотрудников видит обучение формальностью или давлением: негативные эмоции (скука, безразличие, гнев) охватывают 49%.

«В корпоративном обучении в фармацевтической отрасли сегодня парадокс: люди хотят развиваться, но зачастую форматы и нагрузка их отталкивают. Чтобы это изменить, нужен сдвиг в сторону персонализации, практической пользы и безусловного уважения к времени специалистов. Что сегодня действительно ценится? Не абстрактные теории, а готовые к применению инструменты. Важный тренд: «упаковка» знаний — качественный дизайн, удобный интерфейс — напрямую влияет на вовлеченность», — заявила руководитель сети аптек «Столички» Маргарита Массалютина.

Сколько учиться?

Нормой для отрасли является нагрузка 1—5 обучений в месяц, считают 62% специалистов. Интенсивные режимы (11+ обучений в месяц) — у 13%, то есть это не массовая практика. Каждый одиннадцатый (8,7%) вообще не проходит обучение — это потенциальная зона риска утраты или снижения компетенций.

«В нашей компании шесть обязательных курсов в месяц для сотрудника (15—40 минут с последующим тестированием). Большинство — 87% — фармспециалистов проходит обучение со сданными тестами», — сообщил генеральный директор сети аптек «Фарма» Александр Миронов.

Большинство фармспециалистов считает нынешнюю учебную нагрузку адекватной, но каждый третий жалуется на дефицит времени. Еще 9% прямо заявляют о перегрузке, считая, что обучение мешает работе. Это меньшинство, но именно оно формирует негативный фон и сопротивление программам обучения.

«Главный барьер — не отсутствие мотивации, а время. Сотрудники ясно «голосуют» за микрообучение, называя оптимальным модуль в 7—10 минут. При модуле, превышающем 20 минут, может затрудняться восприятие и снижаться вовлеченность. А более 20 курсов в месяц — это путь к выгоранию и безразличию», — считает Маргарита Массалютина.

Чему учить?

Упрощение обучающих материалов видят 73% фармспециалистов. Половине специалистов это помогает, а для другой является недостатком — убивает доказательность. Решение — параллельные «лайт» и «глубокие» треки с обязательными ссылками на исследования», считают авторы опроса. Необходима практика вместо лозунгов: чек-листы, ответы на возражения, «one-pager» по продукту, сценарии для первого стола.

Главный интерес специалистов — это фармакология и механизмы действия. Им интересно понимать, как работают препараты, а не просто «что продавать». По сути, отрасль требует возврата к научному содержанию. Это важный сигнал для всех создателей образовательного контента. Вторая по популярности тема — общение с пациентом.

При этом формат обучения, наоборот, переходит от академичности к повседневным форматам — короткие материалы, 5—10 минут в день, формат «в телефоне» назвали предпочитетльными 19% респондентов.

«Все, что не относится к немедленному применению в рабочей рутине, должно быть выведено из обязательного перечня. Артефакты — в каждую лекцию. Каждое учебное событие (курс, вебинар, тренинг) должно завершаться не просто знанием, а готовым к применению инструментом. Обучение — это производство скриптов, карточек, чек-листов, инфографики, памяток, блок-схем и комиксов», — уверена Маргарита Массалютина.

Барьеры для обучения

Главное, что мешает фармспециалистам учиться больше, — это не скука и не качество материалов, а банальная нехватка времени (64%). На втором месте — раздражение из-за рекламных вставок (19%).

Молодые специалисты ждут, что обучение оплатит работодатель, но с ростом стажа фармацевты переходят к самостоятельному подходу: у сотрудников со стажем более десяти лет уже каждый третий называет обучение личной инвестицией. Аргумент «если есть реклама — платит работодатель» работает только на ранних этапах карьеры (20—28%), а после десяти лет стажа он почти исчезает (11%).

Каждый третий фармацевт и провизор знают о случаях, когда один сотрудник проходил обучение за другого. Среди сотрудников до 35 лет таких почти половина (46—59%).

Авторы опроса решили сравнить две группы респондентов: ту, которая сталкивается с «перегрузом» — получает десять и более обучений в месяц, и группу, которая осведомлена о случая прохождения обучения одним сотрудником за других.