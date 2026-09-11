Капли фентоламина повысили остроту зрения в темноте у водителей

Глазные капли Ryzumvi (фентоламина мезилат / phentolamine mesylate) компании Opus Genetics значительно повысили остроту зрения водителей в темное время суток. Это показали данные III фазы двух клинических испытаний (КИ) — LYNX-1 и LYNX-2, — опубликованные в журнале Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS).

В LYNX-1 участвовали 145 человек, плохо видящих за рулем при недостаточном освещении, а также жалующихся на ослепление от бликов, появление ореолов вокруг источников света и «звездных вспышек» от фар встречных автомобилей. На протяжении 15 дней им ежедневно закапывали по одной капле в каждый глаз перед сном либо офтальмологический раствор фентоламина в концентрации 0,75%, либо плацебо.

К восьмому дню 13% добровольцев, получавших лекарство, стали видеть на три строки больше по таблице проверки зрения ETDRS при слабом освещении, к 15-му — 21%. В группе плацебо аналогичные улучшения отметили только 3% к концу исследования.

ETDRS отличается от российской таблицы Сивцева. В первой всегда ровно пять букв в каждом ряду, расстояние между строками пропорционально размеру букв. Во второй вверху всего две буквы (Ш, Б), а внизу их может быть до восьми, а интервал между строками варьируется.

Испытуемых дополнительно просили оценить выраженность проблем со зрением в ночное время по шкале от одного до семи баллов. У тех, кому давали фентоламин, средний балл снизился до 3,3 к 15-му дню, тогда как в группе плацебо он почти не изменился — 4,3. В последний день лечения пациенты, использовавшие капли Opus, сообщали о заметно меньшем дискомфорте от света фар других машин по сравнению с группой плацебо.

Действующее вещество препарата воздействует на мышцу радужной оболочки глаза, вызывая умеренное и устойчивое сужение зрачка, которое длится не менее 20 часов. Фентоламин — неселективный антагонист альфа-1 и альфа-2 адренорецепторов. Он блокирует рецепторы на дилататоре — мышце, которая в норме увеличивает диаметр зрачка в темноте. В результате она остается расслабленной, а зрачок сужается, но это не сказывается на общем восприятии света. В отличие от классических миотиков вроде пилокарпина, фентоламин не затрагивает цилиарную мышцу, отвечающую за фокусировку хрусталика. Благодаря этому у препарата нет ряда типичных для старых средств побочных эффектов: не развивается ложная близорукость, не возникают головные боли и иные характерные нежелательные реакции. С точки зрения оптики умеренное сужение зрачка работает по принципу стенопической щели (или «эффекта пинхола»): оно отсекает периферийные, искаженные лучи света, которые проходят через неровности на роговице или хрусталике (они могут проявляться после операций или с возрастом), и пропускает к сетчатке только центральные, наиболее ровные лучи, что повышает контрастность изображения и избавляет от ослепления при встрече с ярким светом.

Эффективность была подтверждена в LYNX-2, где тоже оценивали увеличение остроты зрения в темноте через 15 дней после начала лечения. Количество участников, которые смогли прочитать три строки к концу этого срока, составило 17,3% в группе фентоламина и 9,2% в группе плацебо.

В прошлом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило Opus право на рассмотрение заявки на регистрацию препарата в ускоренном порядке. Действующее вещество — фентоламин — уже одобрено американским регулятором под брендом Ryzumvi для другого показания: возвращение зрачка в нормальное состояние после медикаментозного расширения при офтальмологическом осмотре. Без препарата зрачок может не сужаться в течение суток, вызывая размытость зрения и светобоязнь, тогда как Ryzumvi устраняет этот эффект уже через 60–90 мин.

Кроме того, в этом месяце Opus обнародовала предварительные итоги I/II фазы КИ BIRD-1 по OPGx-BEST1 — экспериментальной генной терапии заболеваний сетчатки, связанных с мутациями гена BEST1, включая вителлиформную макулярную дистрофию Беста и аутосомно-рецессивную бестрофинопатию. У всех пяти добровольцев, которым ввели препарат субретинально, наблюдалось повышение остроты зрения, контрастной чувствительности или светочувствительности сетчатки, а у четырех — произошли структурные изменения в сетчатке.