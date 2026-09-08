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Китай одобрил первый в мире ИИ-препарат от COVID-19

08.09.2026
17:43
ВладимирЗаболотских
Китайский регулятор одобрил препарат от COVID-19. Его действующее вещество было выявлено ИИ среди 49 млрд молекул за считаные дни. Исследования с участием людей удалось завершить за 3,5 года, тогда как стандартно в фармотрасли на это уходит втрое больше времени.
Фото: 123rf.com

Национальное управление по регулированию медицинской продукции Китая (NMPA) одобрило Mprosevir (iscartrelvir hydrochloride / искартрелвира гидрохлорид) для лечения COVID-19 легкой и средней степени у взрослых. Это первый в мире препарат, созданный с помощью технологии ДНК-кодируемых библиотек (DEL), пишет газета Global Times.

DEL предполагает синтез множества молекул с уникальной последовательностью ДНК, служащей штрихкодом. Далее всю коллекцию добавляют в раствор с белком, вовлеченным в патологический процесс, и с помощью искусственного интеллекта (ИИ) отбирают соединения, сумевшие наиболее прочно связаться с ним, — их находят по установленным меткам. Идея была впервые описана в научных публикациях 34 года назад, но воплотить ее на практике удалось лишь сейчас.

Разработчиками выступили Университет Сиху (Westlake University) и фармацевтическая компания Westlake Pharmaceuticals. Для поиска действующего вещества они использовали DEL из 49 млрд молекул, из которых выбрали более ста наиболее многообещающих. Оценка эффективности каждой стандартными методами потребовала бы значительных усилий и времени, однако ИИ-модель сузила список до девяти наиболее перспективных соединений всего за несколько дней. Клинические испытания (КИ) завершились спустя всего 3,5 года после определения молекулы с наилучшими фармакологическими характеристиками — рекордно короткий срок для фарминдустрии, где традиционно на это уходит 10—15 лет. Как утверждается, технологии машинного обучения были задействованы на каждом из этапов, а не только при поиске молекулы.

Mprosevir представляет собой нековалентный ингибитор 3-химотрипсин-подобной протеазы (3CLpro) — главного фермента коронавирусов, включая SARS-CoV-2, без которой невозможно их размножение в клетках человека. Благодаря высокой активности средство можно применять без усилителей вроде ритонавира, которые обычно добавляют к аналогичным препаратам для замедления их метаболизма в печени — это снижает риск нежелательных лекарственных взаимодействий. На 3CLpro также нацелены нирматрелвир, который входит в состав «Паксловида» — лекарства фармгиганта Pfizer, впервые вышедшего на американский рынок в 2021 году, — и леритрелвир от китайской Raynovent, зарегистрированный NMPA как Leruiling в 2023-м.

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