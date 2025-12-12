Компания не добилась компенсации ущерба деловой репутации за необоснованное включение в РНП

Восьмой арбитражный апелляционный суд отказался взыскивать с ФАС России ущерб деловой репутации компании, которую сначала включили в Реестр недобросовестных поставщиков, а потом исключили из него. Таким образом апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Омской области, который взыскал с ФАС России 10 тыс. руб. в пользу НПО «Артерия». Постановление, опубликованное в системе «Мой арбитр», вступило в законную силу.

Хронология событий

В июне 2023 года между компанией НПО «Артерия» и «Клинический онкодиспансер» был заключен контракт на сумму более 2 млн руб. на поставку препарата с МНН цефуроксим. В июле из-за нарушения сроков поставки заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В августе онкодиспансер обратился с заявлением в УФАС о включении сведений о фирме и ее генеральном директоре в РНП, которое было удовлетворено. В октябре поставщик обжаловал односторонний отказ в суде. В январе 2024 года суд признал решение об отказе недействительным.

Истец доказал, что срок отгрузки товара был сорван из-за того, что по условиям контракта срок годности препарата на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности установленного производителем (изготовителем), а у производителя такого в наличии не оказалось. Поставщик предложил диспансеру поставить цефуроксим с остаточным сроком годности до 31.12.2023, но ответа не получил. «Из представленных истцом в материалы дела документов следует, что истец не отказывался от поставки товара, а обратился к заказчику за согласованием», — констатировал суд. В январе 2024 года решение вступило в законную силу, в феврале того же года сведения об «Артерии» из РНП были исключены. В мае компания обратилась в суд с новым иском — о взыскании с ФАС России 50 тыс. ущерба деловой репутации. Затем истец уточнил свои требования и захотели получить 100 тыс. руб.

Компания пояснила суду, что с момента включения сведений о нем в РНП им заключены всего два контракта, тогда как с ноября 2022 года по 21 апреля 2023 года — 195 контрактов на сумму 160 млн руб.

Арбитражный суд Омской области отклонил доводы Омского УФАС и ФАС России о недоказанности обществом обстоятельств снижения его конкурентоспособности и лишения его возможности заключить договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе. 15 октября 2024 года суд частично удовлетворил требования истца, снизив размер присужденной выплаты в 10 раз — до 10 тыс. руб.

ФАС России воспользовалась своим правом на апелляцию, но безрезультатно. А вот кассационный суд решение первой инстанции и постановление апелляционного суда отменил.

«Факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую репутацию истца, недостаточно для вывода о причинении ущерба деловой репутации и для выплаты денежного возмещения в целях компенсации за необоснованное умаление деловой репутации», — отметил суд.

При рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций управление указывало, что исполняло возложенные на него обязанности в соответствии с положениями действующего законодательства о контрактной системе и что «Артерия» могла участвовать в торгах, где нет требования об отсутствии записи о компании в РНП. Все эти обстоятельства суды не изучили должным образом, поэтому кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области. На втором круге тот вынес решение, аналогичное первому, тогда как апелляционная инстанция свой взгляд на данный спор пересмотрела.

«Как правильно указал ответчик, нахождение сведений об истце в реестре не подавляло его экономическую самостоятельность и не нарушало его прав на осуществление им хозяйственной деятельности с учетом дополнительно зарегистрированных видов деятельности. Более того, участие общества в аукционе не гарантирует ему в обязательном порядке победы, дальнейшего заключения контракта и получения прибыли от его исполнения», — сказано в решении суда от 3 декабря.

По мнению суда, «Артерия» не представила доказательств невозможности ведения ею иной предпринимательской деятельности, не связанной с заключением государственных и муниципальных контрактов. Во взыскании с ФАС России ущерба деловой репутации отказано.

Что говорят юристы

Бизнес не часто обращается в суды с исками о защите деловой репутации, отмечает директор департамента юридического консультирования Группы компаний «Мариллион» Дарья Загребина. По ее словам, судебная практика по подобным спорам в отношении контрольных органов также остается немногочисленной. Более того, в последние годы правоприменительная практика в спорах с антимонопольными органами складывается не в пользу бизнеса, констатирует эксперт.

Предметом споров бизнеса с антимонопольными органами, как правило, является включение компаний в Реестр недобросовестных поставщиков, продолжает Дарья Загребина. Публикация в реестре информации о компании долгое время судами принималась как доказательство факта распространения сведений, порочащих деловую репутацию. Однако в рамках определения Верховного суда РФ от 18.04.2022 N 304-ЭС22-4437 по делу N А27-25937/2020 была сформирована позиция, в соответствии с которой включение компаний в реестр — обязанность контрольного органа, которая не может рассматриваться как распространение сведений.

«На данную позицию ссылаются суды и в последних спорах 2025 года, а также подчеркивают, что публичное размещение сведений о включении компании в Реестр недобросовестных поставщиков не следует расценивать как распространение порочащей информации по смыслу ст. 152 Гражданского кодекса (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.09.2025 N Ф08-6188/2025 по делу N А32-54509/2024)», — комментирует Дарья Загребина.

По ее наблюдениям, суды отмечают, что нахождение сведений о компании и учредителе в Реестре недобросовестных поставщиков не подавляет экономическую самостоятельность и не нарушает прав бизнеса на осуществление им хозяйственной деятельности, если у компании есть, например, дополнительно зарегистрированные виды деятельности (решение Арбитражного суда Краснодарского края от 27.02.2025 по делу N А32-54509/2024). Следовательно, включение в реестр не препятствует компании получать доход иными способами (помимо участия в государственных закупках), если компания имеет право на осуществление иных видов деятельности. Таким образом, аргумент, что бизнес теряет доход ввиду невозможности участия в закупках, признается некоторыми судами несостоятельным, обращает внимание эксперт.

Суды также отмечают, что установление требования к участникам закупки об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков записи об участнике закупки — право заказчика, но не обязанность, рассказывает юрист. Суды подчеркивают, что в период нахождения в реестре бизнес не лишается права участия в тех закупках, где заказчиками не установлено требование к участникам об отсутствии соответствующей информации в реестре (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.09.2025 N Ф08-6188/2025 по делу N А32-54509/2024).

«Существует и позитивная для бизнеса правоприменительная практика, в рамках которой компаниям удается доказать факт незаконного умаления деловой репутации (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.09.2014 № Ф06-14565/2013 по делу № А12-31385/2012), — признает Дарья Загребина. — Однако в спорах с контрольными органами такие решения встречаются не часто и, как правило, относятся к практике прошлых лет».

Тем не менее, компаниям в целом в спорах о деловой репутации эксперт рекомендует обратить внимание на следующие аргументы:

для подтверждения сформированной деловой репутации можно представить в суд исполненные договоры, рекомендательные письма контрагентов, факты нахождения компании в отраслевых рейтингах, благодарственные письма, награды, положительные отзывы потребителей;

факт утраты доверия может подтверждаться сокращением числа клиентов и снижением конкурентоспособности;

для подтверждения размера неполученного дохода могут быть представлены годовой бухгалтерский баланс и иные документы, которые демонстрируют, что за аналогичный период предыдущего года компания получала больший доход.

Такие доказательства судами принимаются как достаточные, резюмирует Дарья Загребина.