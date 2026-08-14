«Круг добра» назвал сроки начала терапии кремами детей с ихтиозом

Фонд «Круг добра» начнет обеспечивать детей с ихтиозом необходимым кремом с 1 января 2027 года, сообщили в пресс-службе организации по итогам вебинара, посвященного заболеванию.

«Уже сейчас ведется работа, чтобы к этому сроку все организационные вопросы были решены, а каждая нуждающаяся семья могла получить необходимую поддержку», — добавили в фонде.

Врожденные ихтиозы — группа наследственных заболеваний, при которых нарушены кожные барьеры, что приводит к хронической сухости кожи, гиперкератозу, трещинам, зуду, боли и системным осложнениям. Клиническая картина варьирует от относительно доброкачественных форм до тяжелых и даже потенциально летальных состояний.

Экспертный совет «Круга добра» включил ихтиоз в перечень заболеваний в начале июля, а попечительский совет утвердил для закупок фондом медицинские изделия для терапии заболевания — «Крем Correderm» и «Липолосьон Correderm-L». Клинические исследования подтвердили их эффективность у детей разных возрастных групп (с 4 месяцев).

В ходе вебинара эксперты отметили, что эмоленты и барьерные средства — это не вспомогательная косметическая мера, а ключевой элемент медицинской помощи. Участники мероприятия обсудили также нюансы терапии и подготовку документов для формирования заявок в фонд на помощь детям с ихтиозом.