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«Круг добра» назвал сроки начала терапии кремами детей с ихтиозом

14.08.2026
16:42
ДинаКоблова
«Круг добра» обозначил сроки начала обеспечения детей с ихтиозом необходимой терапией. Экспертный совет включил заболевание в перечни фонда в июле, попечительский совет утвердил закупку средств «Крем Correderm» и «Липолосьон Correderm-L».
Фото: 123rf.com

Фонд «Круг добра» начнет обеспечивать детей с ихтиозом необходимым кремом с 1 января 2027 года, сообщили в пресс-службе организации по итогам вебинара, посвященного заболеванию.

«Уже сейчас ведется работа, чтобы к этому сроку все организационные вопросы были решены, а каждая нуждающаяся семья могла получить необходимую поддержку», — добавили в фонде.

Врожденные ихтиозы — группа наследственных заболеваний, при которых нарушены кожные барьеры, что приводит к хронической сухости кожи, гиперкератозу, трещинам, зуду, боли и системным осложнениям. Клиническая картина варьирует от относительно доброкачественных форм до тяжелых и даже потенциально летальных состояний.

Экспертный совет «Круга добра» включил ихтиоз в перечень заболеваний в начале июля, а попечительский совет утвердил для закупок фондом медицинские изделия для терапии заболевания — «Крем Correderm» и «Липолосьон Correderm-L». Клинические исследования подтвердили их эффективность у детей разных возрастных групп (с 4 месяцев).

В ходе вебинара эксперты отметили, что эмоленты и барьерные средства — это не вспомогательная косметическая мера, а ключевой элемент медицинской помощи. Участники мероприятия обсудили также нюансы терапии и подготовку документов для формирования заявок в фонд на помощь детям с ихтиозом.

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