«Круг добра» потребовал от BioMarin гарантий стабильных поставок лекарств

В фонде «Круг добра» прошла встреча председателя правления фонда с представителем компании BioMarin, на которой обсуждалась «крайне непростая ситуация с поставками препаратов компании в Россию», подробности рассказали в пресс-службе организации.

После реорганизации глобальной структуры компании, закрытия российского офиса BioMarin в прошлом году и начала работы компании на российском рынке через посредников фонд столкнулся с серьезными проблемами в обеспечении подопечных, вплоть до перерывов в терапии.

Чтобы нормализовать ситуацию, председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко потребовал от BioMarin предоставить к следующему заседанию экспертного совета фонда план по преодолению существующих проблем. Компания также должна взять на себя ответственность за восстановление поставок и гарантировать их стабильность в будущем.

В фонде также отчитались о начале работы «Фармприемной». Ее первыми посетителями стали представители фармкомпаний «Такеда Фармасьютикалс», «Фармондо-Биомедика», «Фармстандарт» и «Генериум», а также Ассоциация международных фармацевтических производителей.

Эксперты обсудили появление новых препаратов (в том числе российского производства), межотраслевое взаимодействие с фарминдустрией, этические вопросы во взаимодействии фонда и компаний — производителей лекарственных средств.

Фонд также посетили представители компании «Санофи Россия». В рамках возможного расширения сотрудничества они предоставили информацию о не зарегистрированных в России лекарствах как производства «Санофи», так и других производителей, чьи интересы на российском рынке представляет компания.