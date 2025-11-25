Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиДистрибуция

«Круг добра» потребовал от BioMarin гарантий стабильных поставок лекарств

25.11.2025
18:04
ДинаКоблова
Фонд «Круг добра» провел встречу с представителями компании BioMarin в связи с серьезными перебоями в поставках препаратов. От компании потребовали предоставить план по нормализации ситуации и гарантировать стабильное лекобеспечение пациентов.
Александр Ткаченко | Фото: пресс-служба «Круга добра»

В фонде «Круг добра» прошла встреча председателя правления фонда с представителем компании BioMarin, на которой обсуждалась «крайне непростая ситуация с поставками препаратов компании в Россию», подробности рассказали в пресс-службе организации.

После реорганизации глобальной структуры компании, закрытия российского офиса BioMarin в прошлом году и начала работы компании на российском рынке через посредников фонд столкнулся с серьезными проблемами в обеспечении подопечных, вплоть до перерывов в терапии.

Чтобы нормализовать ситуацию, председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко потребовал от BioMarin предоставить к следующему заседанию экспертного совета фонда план по преодолению существующих проблем. Компания также должна взять на себя ответственность за восстановление поставок и гарантировать их стабильность в будущем.

В фонде также отчитались о начале работы «Фармприемной». Ее первыми посетителями стали представители фармкомпаний «Такеда Фармасьютикалс», «Фармондо-Биомедика», «Фармстандарт» и «Генериум», а также Ассоциация международных фармацевтических производителей.

Эксперты обсудили появление новых препаратов (в том числе российского производства), межотраслевое взаимодействие с фарминдустрией, этические вопросы во взаимодействии фонда и компаний — производителей лекарственных средств.

Фонд также посетили представители компании «Санофи Россия». В рамках возможного расширения сотрудничества они предоставили информацию о не зарегистрированных в России лекарствах как производства «Санофи», так и других производителей, чьи интересы на российском рынке представляет компания.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.