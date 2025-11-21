Крупнейший производитель опиоидов в США Purdue Pharma прекратит существование

Федеральный суд США официально утвердил план банкротства производителя опиоидных препаратов Purdue Pharma. Об этом пишет агентство Associated Press.

Согласно ему, фармацевтическая компания прекратит существование, а ее владельцы — семья Саклеров — выплатят до 7 млрд долл. из личных средств в течение 15 лет по искам о причастности к эпидемии опиоидной зависимости в стране. Это рекордная сумма компенсаций для физических лиц в американской судебной практике.

Большая часть средств пойдет государственным учреждениям на борьбу с последствиями кризиса. Со следующего года пострадавшие от опиоидного обезболивающего OxyContin (оксикодон), который выпускала Purdue, начнут получать компенсации из специального фонда в 850 млн долл. Каждому причитается от 3 тыс. до 48 тыс. долл. в зависимости от обстоятельств.

Вместо ликвидированной Purdue учредят Knoa Pharma — некоммерческую структуру под управлением независимого совета директоров. Компания будет изготавливать средства для преодоления зависимости и антидоты, применяемые при передозировке, без цели заработать. Ей запретят рекламировать продукцию и лоббировать свои интересы. Семья Саклеров останется без доли в новом бизнесе.

Условия также обязывают Purdue создать открытый архив с внутренними документами. В них будут содержаться подробности маркетинговых схем компании, которые привели к массовому распространению опиоидов в Штатах.

О Purdue

Была основана в 1892 году как Purdue Frederick Company и в течение десятилетий принадлежала Саклерам, которые накопили состояние, оцениваемое в 11 млрд долл. В 1996-м на американский рынок вышел OxyContin — препарат на основе оксикодона пролонгированного действия, который стал одним из самых продаваемых обезболивающих в Штатах. Компания агрессивно его продвигала, систематически преуменьшая риски возникновения зависимости и осложнений. К началу 2000-х резко вырос уровень злоупотреблений и передозировок этим средством.

Purdue подала на банкротство в 2019 году, получив тысячи исков. Их общая стоимость оценивалась в 2,2 трлн долл. Год спустя компания согласилась выплатить 8,3 млрд долл. и стать общественно полезной организацией. В 2021 году был утвержден первый план банкротства на 4,5 млрд долл. Но в 2024-м Верховный суд США отклонил его, постановив, что Саклеры должны подать на личное банкротство, если хотят получить освобождение от ответственности.

С 1999-го по 2017 год в США от передозировки опиоидами умерли около 400 тыс. человек. Этот кризис считается одним из самых тяжелых в истории американского здравоохранения.