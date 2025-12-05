«Лекмедобращение» просит запустить «второго лишнего» для перечня СЗЛС с начала года

Ассоциация «Лекмедобращение» призывает не откладывать запуск механизма господдержки «второй лишний» для лекарств из перечня СЗЛС и стартовать, как планировалось, 1 января 2026 года. Из-за переноса сроков национальный режим госзакупок в фармотрасли действует ограниченно и заинтересованность производителей готовых лекарственных форм к инвестированию в углубление локализации снижается, отмечают в ассоциации. Об этом говорится в письме организации, адресованном председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину (имеется в распоряжении «ФВ»).

«Российские фармпроизводители более пяти лет ожидают запуска механизма «второй лишний», — напоминает в письме генеральный директор ассоциации «Лекмедобращение» Филипп Романов. — Все это время перспектива нормативного закрепления данного механизма служила ориентиром для реализации ими долгосрочных стратегий по созданию производств полного цикла на территории Российской Федерации. За последнее десятилетие более 100 млрд руб. было вложено ими для повышения конкурентоспособности отечественных лекарственных препаратов на внутреннем рынке, для наращивания экспортного потенциала».

В обращении приводятся данные аналитиков за 2020—2025 годы, согласно которым доля локализованных препаратов в госзакупках в рублевом эквиваленте уменьшилась с 43,8% в 2020 году до 39,1% в 2025-м. Это свидетельствует о стагнации в наращивании локальных производственных мощностей, недостаточности мер поддержки локального производства и продолжающемся оттоке денежных средств за пределы РФ.

«Ежегодно более 1,5 триллионов руб. иностранные производители получают по итогам их участия в одних только государственных закупках в РФ, — подчеркивает Филипп Романов. — Полагаем недопустимым сохранение такого положения дел в то время, когда дефицит бюджета РФ в 2025 году составит, по официальным данным, более 5,7 триллионов руб.».

Среди других предложений ассоциации:

Сохранить действующий перечень СЗЛС, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 1141-р от 06.07.2010, для целей применения преференции «второй лишний» ( включить все позиции из первого списка во вновь создаваемый ).

). Обеспечить своевременность полноценного введения в действие системы прослеживаемости происхождения фармсубстанций. Чтобы ускорить этот процесс, следует проработать стимулирующие меры для российских производителей сырья, которые являются важнейшими поставщиками данных для этой системы. В обращении сказано, что на работу с одной позицией у поставщика сырья в среднем уходит от 5 мес. До тех пор, пока он не выполнит ее, производители фармсубстанций не могут подтвердить их происхождение и, соответственно, фармпроизводитель — получить преференции для выпущенных с их использованием препаратов . В ассоциации считают, что п ри запуске системы прослеживаемости необходимо установить переходный период в один год, в течение которого поставщики смогут подтверждать поставки не через систему прослеживаемости, а через электронный документооборот.

. В ассоциации считают, что п Проработать возможность предоставления преференций (ценовой или «второй лишний») производителям, которые смогут запустить на территории ЕАЭС хотя бы одну стадию синтеза молекулы. Требование выполнять все стадии синтеза сразу сделает невозможным локализацию ряда лекарств, которые в настоящее время выпускают исключительно иностранные производители.

Предусмотреть прозрачный механизм актуализации первой части перечня СЗЛС (препараты которой могут воспользоваться механизмом «второй лишний»: вакцины, наркотические или психотропные средства, инфузионные растворы и препараты крови). Перенос в первую часть лекарств из второго списка ( сюда предлагается включить препараты для терапии социально значимых заболеваний без отечественных аналогов и установить ценовую преференцию в пределах 15—30%) должен осуществляться ежегодно, не позднее 1-го января соответствующего календарного года.