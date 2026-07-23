Роспатент предложили наделить правом блокировать продажу лекарств при патентных спорах

Роспатенту могут дать полномочия добиваться приостановления продаж лекарственных препаратов в случае патентных конфликтов. С пакетом документов Минэкономразвития РФ ознакомился Forbes. Как пишет издание, Роспатент сформирует комиссию, которая может по жалобе правообладателя приостанавливать оборот спорных лекарств. Она будет рассматривать жалобу в два этапа — сначала предварительно, до десяти рабочих дней (плюс еще десять при нехватке доказательств), а затем по существу — 25 рабочих дней, в сложных случаях — до 50.

В случае нарушения патента движение спорного препарата будет заблокировано через систему МДЛП. Материалы направят уполномоченному должностному лицу Роспатента для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.

Мера должна защитить оригинаторов от досрочного выхода дженериков и лишить нарушителей дохода на время судебных разбирательств.

Сейчас правообладатель может либо идти в арбитраж с иском о нарушении патента, либо жаловаться в ФАС, добиваясь признания раннего выхода дженерика актом недобросовестной конкуренции. Однако ни суды, ни антимонопольная служба, как правило, не обеспечивают немедленную остановку продаж. Оспорить решение Роспатента о прекращении оборота будет сложнее, так как у Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в отличие от ФАС, будет прямое законодательное полномочие признавать факт патентного нарушения.

«Интеллектуальная собственность является важным инструментом возврата инвестиций в научные разработки, а патентование призвано обеспечивать защиту этих вложений. Задача государства, наряду с охраной патентов, — гарантировать бесперебойный оборот качественных, необходимых и безопасных лекарств. Новое полномочие Роспатента позволит выявлять и пресекать нарушения, чтобы участники рынка прибегали к существующим легальным механизмам использования патентов», — заявили Forbes в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Там отметили, что, если комиссия Роспатента выявит нарушения и заблокирует оборот препарата, любое заинтересованное лицо (в том числе и сам нарушитель) может обратиться к правообладателю и урегулировать вопросы использования изобретений в законной форме, например заключить с правообладателем лицензионный договор на рыночных условиях.

В случае крайней необходимости российские производители могут подать заявку в подкомиссию по использованию патентов при Минэкономразвития России для получения принудительной лицензии.

Предложения направлены на согласование в Минюст РФ, Минпромторг РФ, Минздрав РФ, ФАС и сам Роспатент.

В апреле Минэкономразвития РФ внесло в правительство РФ законопроект об отнесении дел о предоставлении принудительных лицензий к подсудности Суда по интеллектуальным правам. В начале июля правительство РФ поддержало инициативу, а затем законопроект внесли в Госдуму РФ. Как говорится в пояснительной записке, подобные дела характеризуются высокой сложностью, и концентрация их в одном суде будет способствовать повышению эффективности судопроизводства и формированию единообразной судебной практики.

В 2025 году, по оценкам экспертов, зарегистрировано свыше 20 исков о выдаче принудительной лицензии через суд. При этом ощутимо увеличилось число судебных дел, в которых в качестве обоснования для предоставления такой лицензии истец ссылается на «существенное экономическое преимущество» дженерика. Кто и как определяет размер вознаграждения за использование изобретения, разобрался «ФВ».