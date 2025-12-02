Минпромторг РФ может пересмотреть срок внедрения модулей «Честного знака» в аптеках

С какими сложностями столкнулись аптеки

Согласно приказу Минпромторга РФ № 2044 от 05.04.2025, с 28 декабря 2025 года продажа маркированных товаров должна производится с помощью технических средств получения информации о товаре (ТС ПИоТ). Это программные и программно-аппаратные решения, работающие в связке с контрольно-кассовой техникой (ККТ).

Реестр ТС ПИоТ опубликован на сайте «Честного знака». В нем пока значится только две компании — АО «Единая сервисная платформа» и ОЛО «Инвента».

Аптеки не успеют установить модули до обозначенных сроков, уверена президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. Приказ Минпромторга РФ № 2044 был опубликован 27 июня 2025 года, напоминает она. «Отрасли дали полгода на реализацию сложного решения, которое призвано глобально поменять проверку товара и передачу информации в «Честный знак», — добавила эксперт.

Разработчики ПО лихорадочно дорабатывают программы для интеграции, компании, обслуживающие кассовую технику, заключают соглашения о работе по лицензиям, рассказала Наталья Назаренко. «Все это необходимо собрать в один процесс, интегрировать и протестировать. Учитывая, что у аптек осталось меньше месяца, сбои в работе неизбежны», — отмечает она.

Необходим перенос сроков установления модулей ТС ПИоТ, уверена руководитель ассоциации.

Несколько участников рынка на условиях анонимности подтвердили «ФВ», что задача технически невыполнима в установленные сроки. «Кассовики пока проводят пилотные проекты по тестовому внедрению программ», — отметил руководитель региональной аптечной сети в беседе с корреспондентом «ФВ».

Приказ Минпромторга РФ предполагает, что с 1 марта 2026 года токен «Честного знака», который используется для разрешительного режима, должен стать динамическим для каждого экземпляра кассы. «Если за это время распространение ТС ПИоТ не будет массовым, то срок действия придется переносить, иначе «встанет» вся торговля маркированным товаром», — сказал он.

Отрасль ждет решения о переносе внедрения системы.

Что рекомендует «Честный знак»

В пресс-службе ЦРПТ для «ФВ» пояснили, что требования об использовании ТС ПИоТ касаются исключительно участников оборота товаров, подпадающих под действие постановления правительства РФ № 515 от 26.04.2019 (вода, БАД, обувь, легпром и др.).

«Лекарственные препараты, регулируемые отдельным постановлением № 1556, не попадают под требование, то есть для их продажи обязательное внедрение ТС ПИоТ с 28 декабря 2025 года не нужно, — отметили в пресс-службе оператора системы «Честный знак». — Это ключевой момент для понимания масштаба изменений».

Реестр поставщиков программного обеспечения будет пополнятся. Сейчас еще пять компаний-кандидатов проходят обязательную процедуру оценки и испытания своих решений на совместимость с системой «Честный знак». «У некоторых аптечных сетей есть желание разработать собственное ПО. Если они получат аккредитацию своего решения в ЦРПТ, то смогут внедрить его у себя и предложить коллегам», — отметили в пресс-службе ЦРПТ.

По информации оператора, крупные сети и поставщики ведут активную работу по интеграции. Для плавного перехода ЦРПТ сохранит поддержку старых механизмов взаимодействия с разрешительным режимом, чтобы добросовестные участники могли завершить все процессы.

«Для товаров, попадающих под требование по постановлению правительства РФ № 515, внедрение модуля ТС ПИоТ требуется с 28 декабря 2025 года. Постановление вышло летом, заблаговременно — у участников рынка было время адаптироваться», — заключили в пресс-службе ЦРПТ.