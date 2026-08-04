Минпромторг РФ объявил третью очередь конкурса на получение субсидий на разработку лекарств
Минпромторг РФ начал третью очередь отбора на субсидии по НИОКР. Для конкурсного отбора сформирован перечень препаратов из 32 МНН. Изменились требования к участию.
Минпромторг России объявил о начале третьей очереди конкурсного отбора на право получения субсидий на проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) по разработке лекарств в рамках механизма «Продукты на полку» в период c 2026 по 2028 год, сообщили в пресс-службе министерства.
Для третьей очереди конкурсных отборов правительством РФ сформирован перечень препаратов из 32 МНН. Победители конкурсного отбора получат субсидии на разработку и регистрацию лекарств, защищенные на территории страны патентами.
Максимальный размер субсидии и сроки реализации проекта:
- до 100 млн руб. — на разработку биологических лекарственных препаратов (4 года);
- до 50 млн руб. — на разработку химических лекарственных препаратов (3 года).
Результат реализации проектов — получение регистрационных удостоверений и документов о стадиях технологического процесса производства лекарств.
Правила конкурсного отбора изменились: в них уточнены требования к структуре собственности участников конкурса. Совокупная доля прямого и косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в государствах и на территориях, включенных в утверждаемый Минфином России перечень офшорных юрисдикций, не должна превышать 25% уставного (складочного) капитала российской компании.
Прием заявок продлится до 2 сентября.
Ранее стало известно, что Минпромторг РФ предложил компенсировать затраты на проведение I и II фаз клинических исследований инновационных препаратов по принципу «кешбэка» — после регистрации. Поддержку планируют объединить с Минобрнауки РФ и Минздравом РФ.
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