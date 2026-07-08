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Минпромторг РФ прорабатывает поддержку первой и второй фазы КИ инновационных препаратов

08.07.2026
14:49
ДинаКоблова
Минпромторг РФ предложил компенсировать затраты на I и II фазы клинических исследований инновационных препаратов по принципу «кешбэка» — после регистрации. Поддержку планируют объединить с Минобрнауки РФ и Минздравом РФ.
Фото: minpromtorg.gov.ru

Минпромторг РФ прорабатывает возможность компенсации фармацевтическим компаниям расходов на проведение первой и второй фазы клинических исследований инновационных препаратов. Как пишет «Интерфакс», об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил глава министерства Антон Алиханов.

По словам главы Минпромторга РФ, инициатором выступил Центр поддержки инженерных инноваций «Иннопрактики».

«Мы, я думаю, сможем сложить вместе с коллегами из Минобрнауки РФ, из Минздрава РФ сейчас какую-то схему поддержки и 1—2 стадий тоже. Но все равно, это будет «кешбэк» после получения регистрационных удостоверений, дабы мы не субсидировали то, что не дойдет до финального результата», — поделился Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что механизм господдержки разработки инновационных лекарств «кешбэка за успех» Минпромторга РФ в финальной версии охватит только «первые в классе» препараты с предельным размером компенсации до 2,5 млрд руб. за проект.

Как писал «ФВ», фармотрасль неоднократно просила господдержку на ранних этапах создания препарата, и сейчас Минпромторг России прорабатывает ее параметры с Фондом развития промышленности. Инициатива «кешбэка за успех» изначально предусматривала поддержку как «первых в классе», так и «лучших в классе» препаратов, с общим бюджетом порядка 10 млрд руб. на первый год действия меры.

Ранее Минпромторг РФ разработал правила отбора проектов перспективных оригинальных лекарств, которым компенсируют затраты на проведение последней фазы клинических исследований.

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