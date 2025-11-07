Минздрав РФ напомнил провизорам-технологам о лишении права осуществлять фармдеятельность

Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России рассмотрел обращение союза «Профессиональное сообщество провизоров и фармацевтов» по поводу перспектив специальности «Фармацевтическая технология».

Согласно квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным Приказом Минздрава России № 206н от 02.05.2023 , специальность «Фармацевтическая технология» сохраняется до 31 декабря 2025 года, сказано в ответе (есть в распоряжении «ФВ»). Таким образом квалификационные требования по указанной специальности также действуют до конца 2025 года.

До указанного срока провизоры-технологи в соответствии с квалификационными требованиями могут пройти профессиональную переподготовку по специальности «Управление и экономика фармации» и осуществлять профессиональную деятельность в должностях «директор (заведующий, начальник) аптечной организации; заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной организации; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации, провизор», добавили в Минздраве РФ.

Сейчас вузы продолжают готовить ординаторов по этой специальности, отметил председатель союза «Профессиональное сообщество провизоров и фармацевтов» Александр Тягунов.

«Что делать тем, кто завершит обучение в 2026? Неужели тех, кто не успеет пройти переподготовку, отстранят от фармдеятельности? Эти вопросы остаются открытыми», — добавил он.

Национальная фармпалата предлагала Минздраву России предоставить возможность специалистам с действующей аккредитацией по специальности «Фармацевтическая технология» проходить в дальнейшем аккредитацию по специальности «Фармация» без какого-либо дополнительного обучения или переподготовки, напомнила исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты (НФП) Елена Неволина.

«Ситуация с вузами и обучением не такая простая: исключение специальности из приказа Минздрава не означает, что она перестает существовать как специальность образования, однако она перестает давать допуск к осуществлению фармацевтической деятельности», — добавила эксперт.

Она напомнила, что есть фармацевтические специальности «Промышленная фармация» и «Радиофармацевтика», по которым сейчас можно пройти обучения в вузе, но в Приказе Минздрава РФ № 206н их нет.

«Почему вузы продолжали набирать ординаторов последние несколько лет, когда приказ № 206н вышел в 2023 году, и уже тогда было известно, что специальность «Фармацевтическая технология» для фармацевтической деятельности сохраняется до 31 декабря этого года, – отдельный, очень важный вопрос. Надеюсь, кто-то его задаст и вузам, и департаменту образования и кадровой политики», — резюмировала Елена Неволина.