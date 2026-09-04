Минздрав РФ одержал победу в споре с «Джодас Экспоим» о приостановке действия регудостоверения

Девятый арбитражный апелляционный суд признал правоту Минздрава России в споре с компанией «Джодас Экспоим» по поводу приостановления действия регистрационного удостоверения (РУ) на препарат «Коромакс». Апелляция отменила решение суда первой инстанции, вынесенное в мае текущего года. Постановление опубликовано в системе «Мой арбитр».

В июле прошлого года Минздрав России приостановил действие РУ на ряд препаратов компании «Джодас Экспоим», включая «Коромакс». Основанием послужило «наличие в регистрационном досье недостоверных документов и данных». Этому предшествовало получение регулятором писем от индийских коллег, которые сообщали об отсутствии в лицензии производственной площадки в Индии указанного лекарства, а также от Минпромторга РФ, в котором говорилось о ее несоответствии GMP ЕЭАС (инспекция проводилась в 2023 году).

Фармпроизводитель обжаловал решение Минздрава РФ и в суде заявил, что после отказа в выдаче заключения GMP в России он получил аналогичный документ в Армении. Арбитражный суд Москвы принял во внимание это обстоятельство и признал неправоту регулятора. За этим последовала апелляционная жалоба.

Девятый арбитражный апелляционный суд вердикт первой инстанции отменил. Он подчеркнул, что на момент принятия решения Минздравом РФ он не обладал информацией об армянском заключении.

«Данный сертификат обществом в материалы регистрационного досье ранее не представлялся, в связи с чем на момент принятия оспариваемого приказа Минздрав России не располагал данным сертификатом и не мог оценить его содержание. Приостановление действия регистрационного удостоверения было обоснованным и соответствовало требованиям законодательства о безопасности и качестве лекарственных средств», — констатировал суд.

Постановление суда вступило в силу.

В июле этого года аналогичную позицию в схожем споре с теми же участниками принял и Арбитражный суд Москвы, писал «ФВ». Он отметил, что сертификат GMP Армении не может ретроспективно оправдать досье с недостоверными и неполными сведениями. Суд назвал его неотносимым и недопустимым доказательством правоты истца.

Тем временем Замоскворецкий районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о получении взятки экс-чиновником Минздрава РФ Алексеем Сазоновым от гендиректора компании «Джодас Экспоим» Парсада Сингха Шаши Шанкара. Оно было заведено в мае 2025 года. Согласно данным судебной картотеки, первого будут судить за получение взятки в крупном размере (ст.290, ч.5, п.«в» УК РФ), второго — за дачу взятки в крупном размере (ст.291, ч.4, п.«б» УК РФ). Слушания неоднократно откладывались, начиная с июня. Все это время бывший чиновник находится под домашним арестом, а предприниматель содержится под стражей. Очередная дата, на которую назначено заседание, — 10 сентября.